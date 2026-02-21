"Resaca social": la psicología explica porque nos sentimos agotados después de socializar

Aunque el ser humano es social por naturaleza, según decía Aristóteles, cada interacción requiere un procesamiento constante de información como regular lo que decimos y cómo lo decimos, adaptarnos al contexto y a las expectativas del grupo o controlar emociones propias y ajenas.

Según Psicoglobal, esto generaría un exceso de socialización que termina llevandonos a sentir efectos similares a los propios de una resaca por exceso de alcohol.

Sin embargo, el rasgo de extroversión influye mucho también en cómo vivimos estas experiencias. Las personas introvertidas suelen experimentar mayor desgaste tras encuentros sociales prolongados, mientras que las extrovertidas tienden a sentirse estimulada, aunque también pueden agotarse si el estímulo es excesivo.

personas socializando La socialización forma un pilar fundamental en nuestro desarrollo personal, pero un exceso de ella puede implicar consecuencias negativas tanto a nivel psicológico como físico.

Durante la socialización, el cerebro activa redes relacionadas con la cognición social y la recompensa. Interactuar puede liberar dopamina y generar bienestar, pero también eleva los niveles de alerta. Si el entorno es ruidoso o demandante, el sistema nervioso simpático permanece activado durante horas.

Cuando finalmente volvemos a casa, el cuerpo “pasa factura”: aparece el cansancio, la necesidad de silencio o incluso una sensación leve de vacío emocional.

Cómo recuperarse de una resaca social

Para la psicología, en estos casos es clave usar estrategias simples para restablecer el equilibrio como reservar momentos de soledad consciente durante la semana, disfrutar con uno mismo. Practicar actividades de bajo estímulo como leer, caminar, escuchar música suave, dormir lo suficiente y sin dudas establecer límites en la agenda social.

En ests casos el equilibrio es esencial porque si bien socializar fortalece vínculos y mejora la salud mental, también es saludable reconocer cuándo el cuerpo y la mente necesitan pausa.