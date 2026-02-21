En Reino Unido un estudio revela qué perros tienen mayor riesgo de trastorno respiratorio grave

Mascotas braquicéfalas y salud: cómo afecta el síndrome BOAS

El BOAS provoca sibilancias, dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio e incluso puede requerir cirugía. Para evaluar la gravedad, los investigadores midieron cráneo, hocico, cuello y cuerpo de los animales y analizaron su respiración antes y después de una prueba de esfuerzo de tres minutos.

perros-braquicefalos-trastorno-freepik-(2) El Shih Tzu, está dentro de la raza de perros con riesgo moderado a sufrir este trastorno respiratorio. Crédito: Freepik.

Doce de las catorce razas estudiadas mostraron algún nivel de anomalía respiratoria:

Cinco razas con riesgo moderado:

King Charles Spaniel. Shih Tzu. Griffon de Bruselas. Boston Terrier. Dogo de Burdeos.

Estas razas en particular presentaron un riesgo moderado, con entre el 50 % y el 75 % de los perros afectados.

En un nivel medio se ubicaron:

Staffordshire Bull Terrier. Cavalier King Charles Spaniel. Chihuahua. Boxer. Affenpinscher.

perros-braquicefalos-trastorno-freepik-(3) En un nivel medio se ubicaró el Boxer. Crédito: Freepik.

En contraste, los pomerania y maltés evaluados no mostraron síntomas clínicos del trastorno.

Elegir una mascota implica también asumir la responsabilidad de informarse sobre su bienestar.

Perros de cara plana: ¿la longitud del hocico lo explica todo?

Aunque los perros con cráneos más cortos y anchos tienen mayor probabilidad de sufrir este trastorno respiratorio, los investigadores advierten que la relación entre la longitud del hocico y el riesgo es más compleja de lo que se creía.

Por ejemplo, el king charles spaniel tiene una cara extremadamente plana, pero el 40 % de los ejemplares analizados no presentó síntomas.

Los autores sostienen que comprender estas diferencias es clave para mejorar la salud y bienestar de los animales. También subrayan que la evidencia científica debería orientar decisiones en exposiciones caninas, prácticas de cría y elección de mascotas por parte de futuros dueños.