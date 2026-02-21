Inicio Sociedad Perro
En Reino Unido un estudio revela qué perros tienen mayor riesgo de trastorno respiratorio grave

Estudio en Reino Unido advierte que algunos perros y mascotas braquicéfalas tienen alto riesgo de trastorno respiratorio que afecta su salud

Por Jimena Díaz [email protected]
Una investigación de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, identificó qué perros presentan mayor riesgo de sufrir el Síndrome Obstructivo de las Vías Respiratorias Braquicefálicas (BOAS). Los Bulldogs Francés son uno de los ya conocidos. Crédito: Freepik.

Una investigación liderada por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, identificó qué perros presentan mayor riesgo de sufrir el Síndrome Obstructivo de las Vías Respiratorias Braquicefálicas (BOAS), un trastorno respiratorio grave que afecta la salud y calidad de vida de muchas mascotas.

¿Qué perros tienen más riesgo de trastorno respiratorio?

EFE informa que el estudio fue publicado en Plos One, y analizó datos de 898 perros de 14 razas con cráneo corto y cara plana, conocidos como braquicéfalos, una característica física cada vez más popular pero asociada a problemas de salud.

Los resultados fueron contundentes: el 89 % de los pequinés y el 82 % de los chin japoneses presentaban signos del trastorno, cifras comparables a las de pugs, bulldogs franceses y bulldogs, razas ya conocidas por sus dificultades respiratorias.

Mascotas braquicéfalas y salud: cómo afecta el síndrome BOAS

El BOAS provoca sibilancias, dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio e incluso puede requerir cirugía. Para evaluar la gravedad, los investigadores midieron cráneo, hocico, cuello y cuerpo de los animales y analizaron su respiración antes y después de una prueba de esfuerzo de tres minutos.

El Shih Tzu, está dentro de la raza de perros con riesgo moderado a sufrir este trastorno respiratorio. Crédito: Freepik.

Doce de las catorce razas estudiadas mostraron algún nivel de anomalía respiratoria:

Cinco razas con riesgo moderado:

  1. King Charles Spaniel.
  2. Shih Tzu.
  3. Griffon de Bruselas.
  4. Boston Terrier.
  5. Dogo de Burdeos.

Estas razas en particular presentaron un riesgo moderado, con entre el 50 % y el 75 % de los perros afectados.

En un nivel medio se ubicaron:

  1. Staffordshire Bull Terrier.
  2. Cavalier King Charles Spaniel.
  3. Chihuahua.
  4. Boxer.
  5. Affenpinscher.
En un nivel medio se ubicaró el Boxer. Crédito: Freepik.

En contraste, los pomerania y maltés evaluados no mostraron síntomas clínicos del trastorno.

Elegir una mascota implica también asumir la responsabilidad de informarse sobre su bienestar.

Perros de cara plana: ¿la longitud del hocico lo explica todo?

Aunque los perros con cráneos más cortos y anchos tienen mayor probabilidad de sufrir este trastorno respiratorio, los investigadores advierten que la relación entre la longitud del hocico y el riesgo es más compleja de lo que se creía.

Por ejemplo, el king charles spaniel tiene una cara extremadamente plana, pero el 40 % de los ejemplares analizados no presentó síntomas.

Los autores sostienen que comprender estas diferencias es clave para mejorar la salud y bienestar de los animales. También subrayan que la evidencia científica debería orientar decisiones en exposiciones caninas, prácticas de cría y elección de mascotas por parte de futuros dueños.

