Cómo hacer un juguete para tu perro usando toallas viejas: idea barata y efectiva

En este artículo, te enseñamos paso a paso cómo transformar ese textil olvidado en herramientas de enriquecimiento ambiental que mejorarán la salud física y mental de tu mascota.

Por qué usar toallas para juguetes caninos y dos buenas opciones

A diferencia de otros materiales, la toalla ofrece una textura rugosa que ayuda a la limpieza dental mecánica y es lo suficientemente flexible para juegos de olfato. Además, ayuda a: