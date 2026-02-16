Cómo usar la planta de menta para proteger a tu perro de las garrapatas: repelente casero efectivo

garrapata, perro

Cómo usar la planta de menta para proteger a tu perro de las garrapatas

La clave reside en el mentol. Este compuesto orgánico produce un aroma intenso que resulta insoportable para el sistema sensorial de las garrapatas y pulgas, bloqueando sus receptores y obligándolas a buscar otro huésped.

Además de ser un potente repelente, la planta de menta aporta una sensación de frescura y ayuda a calmar irritaciones leves en la dermis canina.

Para proteger a tu perro de forma segura, los expertos recomiendan evitar aceites esenciales puros y optar por soluciones diluidas:

Infusión de barrera: hierve medio litro de agua con un manojo de hojas de menta fresca. Una vez frío, añade una cucharada de vinagre de manzana (que ayuda a fijar el olor).

hierve medio litro de agua con un manojo de hojas de menta fresca. Una vez frío, añade una cucharada de vinagre de manzana (que ayuda a fijar el olor). Aplicación estratégica: utiliza un atomizador para rociar el lomo, las patas y la base de la cola antes de cada paseo por el parque o el campo.

utiliza un atomizador para rociar el lomo, las patas y la base de la cola antes de cada paseo por el parque o el campo. Protección del hogar: plantar menta en las entradas de la casa o colocar macetas cerca de su zona de descanso crea un perímetro de seguridad natural.

Uso con moderación: lo que todo dueño tiene que saber

A pesar de sus beneficios, el uso de plantas medicinales en mascotas requiere responsabilidad. Los veterinarios advierten que la menta nunca debe ser usada moderadamente.