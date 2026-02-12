Dos hermanos mataron un perro y demostraron de lo que es capaz el ser humano

El segundo ilícito fue encuadrado como infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, artículo 1, en carácter de coautores, ya que la fiscalía aportó el informe veterinario y las pericias del Cuerpo Médico Forense, que también determinaron el carácter leve de las lesiones en el hombre.

El hecho provocó una enorme indignación en los vecinos de la zona de El Bolsón donde se produjo el hecho, como así también hizo reaccionar a agrupaciones protectoras de animales.

Perro muerto: la versión de los imputados

Durante la audiencia, los hermanos imputados manifestaron que conocían a las personas involucradas del barrio y que existían conflictos previos, al tiempo que señalaron que ese día se dirigían al basurero y que portaban cuchillos para abrir bolsas de residuos.

Sostuvieron que comenzaron a recibir agresiones con piedras y que el perro habría sido soltado para atacarlos, por lo que apuntaron que actuaron en ese contexto. Uno de ellos agregó que había sido agredido el día anterior y que recibió atención médica.

El Juez de Garantías dispuso la prohibición de acercamiento a menos de cien metros, así como de todo contacto con la víctima, por el plazo que dura la investigación, la cual se extenderá hasta el 11 de junio próximo.