Respuestas veterinarias: qué significado tiene el vómito amarillo de mi perro

El vómito siempre suele ser un llamado de atención, advirtiendo que algo ocurre dentro de un organismo, ya sea en un humano o en animales como los perros o gatos. Este tipo de situaciones no son para tomar a la ligera, y es que una reacción rápida puede ayudar a saber qué es lo que sucede y poder sanarnos mucho más rápido.

Un comportamiento que suele darse entre los perros que se encuentran mal de salud es el vómito de color amarillo, y es que este liquido que expulsa por la boca nos advierte que algo no anda bien en el interior de nuestra mascota. Los especialistas en ciencia veterinaria buscan sacar todo tipo de dudas en los dueños y es por eso que explicaron qué significa este vómito tan particular del animal.

perro vomito 3.jpg

Hay que entender por sobre todas las cosas que el vómito de color amarillo aparece siempre a partir de un problema en la salud del perro, y así lo explican los especialistas en ciencia veterinaria que enumeraron las razones por las cuales puede surgir esta situación.

La razón más común por la cual tu perro puede vomitar de color amarillo es por la presencia de enfermedades gastrointestinales según los especialistas en veterinaria. Esto se produce a partir de úlceras estomacales o alguna patología vinculada al intestino delgado, incluso tumores, pueden ser los causantes de este comportamiento en la mascota.

Otra situación en la cual se puede presentar el vómito amarillo en el perro es a partir de enfermedades de origen bacteriana o virósica, y es que los que más saben de veterinaria canina aseguran que es una causa muy común. Si son tratadas a tiempo y de forma correcta, no representa peligro en la mascota.

Finalmente, el otro motivo por el cual el perro puede vomitar de color amarillo se debe a enfermedades hepáticas o pancreatitis. De acuerdo a la mirada veterinaria esto puede surgir a partir de una insuficiencia hepática o incluso puede estar vomitando de color amarillo por un mal funcionamiento en el páncreas.