Qué significa que tu perro se quede congelado al ver a otro perro y qué hacer ante la situación

Esta inmovilidad es, en realidad, una etapa de evaluación. Tu mascota está analizando al "extraño" para decidir cuál será su siguiente paso: huir, luchar o, en el mejor de los casos, simplemente ignorarlo.

Sin embargo, si la postura es rígida y la mirada está fija, se considera una señal de advertencia leve que podría escalar a un gruñido o una agresión si no se respeta su espacio.

Si el perro no tuvo contacto adecuado con otros de su especie durante su etapa de cachorro, cualquier encuentro nuevo puede generar un colapso sensorial.

mascota, perro Si tu mascota no está acostumbrada al contacto, lo más probable es que reaccione de esta manera.

En razas de pastoreo, como el Border Collie, quedarse quieto y agachado es parte de su genética para "acechar" antes de una acción, aunque esto puede ser malinterpretado por el otro can como una amenaza.

Qué hacer ante esta situación

Para garantizar el bienestar de tu mascota, es vital saber gestionar estos momentos de tensión: