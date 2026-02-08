Qué significa que tu perro se quede congelado al ver a otro perro y qué hacer ante la situación

Para muchos dueños, el paseo diario es el momento más relajante del día, hasta que su perro se detiene en seco. Si alguna vez has notado que tu mascota se queda totalmente inmóvil, como una estatua, al divisar a otro can a lo lejos, no estás solo.
Este comportamiento, conocido técnicamente como "congelamiento" o freezing, es una de las señales más claras del lenguaje corporal canino, pero ¿qué significa realmente?
Qué significa que tu perro se quede quieto al ver a otro animal
En el mundo de la etología, el congelamiento es una respuesta instintiva ante una situación que el animal percibe como un desafío o una amenaza. Según expertos de Best Friends Animal Society, un perro se queda paralizado cuando siente miedo, se está protegiendo o se siente acorralado.
Esta inmovilidad es, en realidad, una etapa de evaluación. Tu mascota está analizando al "extraño" para decidir cuál será su siguiente paso: huir, luchar o, en el mejor de los casos, simplemente ignorarlo.
Sin embargo, si la postura es rígida y la mirada está fija, se considera una señal de advertencia leve que podría escalar a un gruñido o una agresión si no se respeta su espacio.
Si el perro no tuvo contacto adecuado con otros de su especie durante su etapa de cachorro, cualquier encuentro nuevo puede generar un colapso sensorial.
En razas de pastoreo, como el Border Collie, quedarse quieto y agachado es parte de su genética para "acechar" antes de una acción, aunque esto puede ser malinterpretado por el otro can como una amenaza.
Qué hacer ante esta situación
Para garantizar el bienestar de tu mascota, es vital saber gestionar estos momentos de tensión:
- No fuerces el contacto: obligar a un perro bloqueado a saludar a otro es una receta para el desastre. El animal está pidiendo tiempo y distancia; dárselos es la mejor forma de ayudarlo.
- Crea distancia: si notas que tu compañero se pone rígido, da media vuelta o cruza la calle con calma. Aumentar el espacio reduce los niveles de cortisol y noradrenalina.
- Refuerzo positivo: premia a tu mascota con su snack favorito cuando logre "desconectarse" visualmente del otro can y vuelva a mirarte a ti.
- Paciencia y guía: nunca lo regañes por quedarse quieto. El miedo no es una elección, y castigarlo solo aumentará su ansiedad ante futuros encuentros.