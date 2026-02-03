Si al revisar a tu mascota has encontrado un parásito de un extraño tono rosado, púrpura o grisáceo, la rapidez con la que actúes es clave, sobre todo porque suele ser algo diferente a lo habitual y lo más probable es que no entiendas qué significa.
Qué significa encontrar una "garrapata rosada" en el pelaje de tu perro y cómo solucionarlo
Las "garrapatas rosadas" han sorprendido a más de un dueño, que no entienden qué significa su aparición en el pelaje de su perro
Lejos de ser una especie distinta, este color es un indicador biológico del tiempo que el parásito lleva alimentándose de tu perro.
Qué significa encontrar una garrapata rosada en el pelaje de tu perro
Encontrar una garrapata nunca es agradable, pero ver una con un tono rosado o violáceo suele generar una alarma adicional en los dueños de mascotas.
Las garrapatas, como la común garrapata café del perro (Rhipicephalus sanguineus), suelen ser pequeñas, planas y de color marrón oscuro cuando están en ayunas.
Sin embargo, a medida que succionan sangre, su cuerpo se expande drásticamente, estirando su cutícula y revelando tonos que van desde el gris pálido hasta el rosado o púrpura.
Una garrapata con esta apariencia está "engordada" o repleta, lo que significa que probablemente ha estado adherida al animal por más de 36 a 48 horas. Este período es crítico, ya que allí aumentan las probabilidades de transmisión de enfermedades.
Al estar alimentándose durante días, la probabilidad de que el parásito haya transmitido bacterias al torrente sanguíneo de tu perro es alta.
Cómo actuar ante el problema
Si detectas una, no intentes quemarla ni aplicarle aceites, ya que esto puede hacer que el parásito regurgite fluidos infectados dentro del perro.
- Usa herramientas adecuadas: utiliza pinzas de punta fina o un extractor de garrapatas
- Sujeta desde la base: agarra al parásito lo más cerca posible de la piel del perro, evitando apretar el cuerpo hinchado.
- Tracción constante: tira hacia arriba con una presión firme y uniforme sin girar, para asegurar que la cabeza no se quede incrustada.
- Desinfecta: limpia la zona de la picadura con alcohol o antiséptico.