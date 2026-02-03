Qué significa encontrar una "garrapata rosada" en el pelaje de tu perro y cómo solucionarlo

Las garrapatas, como la común garrapata café del perro (Rhipicephalus sanguineus), suelen ser pequeñas, planas y de color marrón oscuro cuando están en ayunas.

Sin embargo, a medida que succionan sangre, su cuerpo se expande drásticamente, estirando su cutícula y revelando tonos que van desde el gris pálido hasta el rosado o púrpura.

perros, garrapatas Las garrapatas pueden modificar su color drásticamente.

Una garrapata con esta apariencia está "engordada" o repleta, lo que significa que probablemente ha estado adherida al animal por más de 36 a 48 horas. Este período es crítico, ya que allí aumentan las probabilidades de transmisión de enfermedades.

Al estar alimentándose durante días, la probabilidad de que el parásito haya transmitido bacterias al torrente sanguíneo de tu perro es alta.

Cómo actuar ante el problema

Si detectas una, no intentes quemarla ni aplicarle aceites, ya que esto puede hacer que el parásito regurgite fluidos infectados dentro del perro.