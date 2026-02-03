El mundo que habitamos está repleto de objetos, fenómenos y situaciones que a veces ni siquiera percibimos. Por lo general, las cosas que usamos cotidianamente están diseñadas con un propósito definido. Hoy te cuento qué significa el orificio en el mango de la olla y para qué se puede usar.
¿Qué significa?: te explico para qué sirve el agujero en el mango de la olla
¿Qué significa y para qué sirve el agujero en el mango de la olla?
Este pequeño detalle suele pasar desapercibido. Nos acostumbramos a convivir con ollas o sartenes en el día a día y quizás nunca notamos que la mayoría de los modelos tienen un orificio en la punta del mango.
El agujero en el mango de la olla no es un simple detalle estético. Los objetos que utilizamos a diario están diseñados y pensados perfectamente, teniendo en cuenta su funcionalidad.
¿Qué significa este orificio? Existen dos explicaciones muy interesantes e igualmente útiles. Este orificio en la olla sirve para colgar el utensilio en un gancho en la pared de la cocina, ahorrar espacio y facilitar el almacenamiento.
Además, el hueco en el mango de la olla se puede usar para sostener las cucharas o espátulas de cocina mientras preparamos la comida, para no tener que ensuciar la mesada. Se coloca el mango de la cuchara dentro del mango de la olla con la parte útil de la cuchara mirando hacia el interior de la olla.
Consejos y trucos para limpiar una olla muy sucia
Dependiendo del material, la calidad y la antigüedad de la olla, puedes recurrir a diferentes procedimientos o trucos de limpieza. Sin importar el material, existen algunos productos que es mejor evitar al momento de limpiar una olla.
Por ejemplo, cualquier estropajo o esponja metálica gruesa puede alterar el revestimiento de la olla, sobre todo si tiene una cubierta antiadherente.
También hay que evitar polvos abrasivos, desengrasantes industriales fuertes, lavandina, amoniaco o cualquier producto que pueda causar corrosión en el acero y afectar la salud.
- Para comenzar a limpiar una olla, lo primero y principal es dejarla enfriar por completo. El choque térmico podría dañar el material.
- Coloca la olla en remojo con agua tibia y un chorro de detergente para platos y deja que repose por unos 15 minutos. Con la parte suave de la esponja, refrega la olla y enjuaga con abundante agua.
- Para ablandar las costras de comida se puede usar un poco de bicarbonato de sodio o vinagre. En ambos casos hay que hervir un poco de agua con alguno de los ingredientes durante unos 10 minutos y refregar con una espátula de madera.
- Las ollas o sartenes se deben secar apenas las limpias, con un trapo o papel absorbente, para evitar que queden marcas de agua.