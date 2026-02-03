¿Qué significa?: te explico para qué sirve el agujero en el mango de la olla

ollas y sartén Puedes aprovechar el orificio de la olla para guardarla mejor o evitar manchas en la cocina.

¿Qué significa este orificio? Existen dos explicaciones muy interesantes e igualmente útiles. Este orificio en la olla sirve para colgar el utensilio en un gancho en la pared de la cocina, ahorrar espacio y facilitar el almacenamiento.

Además, el hueco en el mango de la olla se puede usar para sostener las cucharas o espátulas de cocina mientras preparamos la comida, para no tener que ensuciar la mesada. Se coloca el mango de la cuchara dentro del mango de la olla con la parte útil de la cuchara mirando hacia el interior de la olla.

Consejos y trucos para limpiar una olla muy sucia

Dependiendo del material, la calidad y la antigüedad de la olla, puedes recurrir a diferentes procedimientos o trucos de limpieza. Sin importar el material, existen algunos productos que es mejor evitar al momento de limpiar una olla.

Por ejemplo, cualquier estropajo o esponja metálica gruesa puede alterar el revestimiento de la olla, sobre todo si tiene una cubierta antiadherente.

También hay que evitar polvos abrasivos, desengrasantes industriales fuertes, lavandina, amoniaco o cualquier producto que pueda causar corrosión en el acero y afectar la salud.

limpiar olla Evita trapos rasposos y productos abrasivos al momento de limpiar la olla.