Cómo eliminar la grasa de tus ollas usando Coca Cola: truco de limpieza efectivo

Especialmente, este truco de limpieza puede llevarse a cabo en ollas de acero inoxidable o aluminio, aunque se recomienda no usarlo en antiadherentes. Para potenciarlo, puedes recurrir a otros elementos caseros como la sal y el bicarbonato. Los pasos son los que se muestran a continuación:

Vierte el refresco: llena el fondo de la olla con suficiente Coca-Cola para cubrir toda la zona con grasa o quemada.

llena el fondo de la olla con suficiente Coca-Cola para cubrir toda la zona con grasa o quemada. Calienta: pon la olla a fuego lento durante un tiempo de 30 a 60 minutos .

pon la olla a fuego lento durante un tiempo de . Reposa y limpia: deja enfriar un poco y usa una esponja o estropajo para remover los residuos que ahora estarán más blandos.

deja enfriar un poco y usa una esponja o estropajo para remover los residuos que ahora estarán más blandos. Enjuaga: lava con agua y jabón común para eliminar cualquier residuo pegajoso del azúcar del refresco.

bicarbonato Puedes usar elementos como el bicarbonato para potenciar el efecto.

Como puedes ver, la acidez de la Coca-Cola tiene un gran poder desengrasante. Si no quieres utilizar calor, puedes dejar reposando toda la noche la olla con Coca-Cola.

Cómo eliminar el sarro del inodoro con Coca-Cola

Además de dejar las ollas como nuevas, la Coca-Cola puede servir para eliminar el sarro del inodoro. Lo primero que tienes que hacer es verter una lata de Coca Cola sobre el inodoro de tu baño, siempre asegurándote de cubrir las manchas de sarro presentes en él.

Luego de esperar algunas horas, o toda la noche, usa la escobilla del inodoro para frotar bien las manchas. El sarro se aflojará gracias a la reacción del ácido fosfórico y el bicarbonato. Luego de esto, solo tira de la cadena para eliminar los residuos.