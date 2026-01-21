Estados Unidos impulsa la inteligencia artificial y busca integrarla en la vida diaria de los países

Chat gpt En Estonia, por ejemplo, ChatGPT Edu ya se integra en escuelas secundarias.

OpenAI suma países y refuerza su estrategia global

Hasta el momento, once países se sumaron al programa liderado por OpenAI, aunque con acuerdos adaptados a cada realidad nacional. En Estonia, por ejemplo, ChatGPT Edu ya se integra en escuelas secundarias, mientras que en Noruega y Emiratos Árabes Unidos la empresa participa en la creación de nuevos centros de datos.

La iniciativa está supervisada por el exministro británico George Osborne y forma parte de una estrategia que posicionó a OpenAI como uno de los actores centrales del auge global de la IA, con una valuación estimada en 500.000 millones de dólares.

La inteligencia artificial avanza hacia la vida cotidiana de millones

Además de educación, OpenAI busca aplicar la vida cotidiana de la inteligencia artificial en áreas críticas como la gestión de desastres. En Corea del Sur, por ejemplo, evalúa un sistema en tiempo real para alertar sobre emergencias hídricas vinculadas al cambio climático.

Los datos muestran que el uso intensivo de la inteligencia artificial aún está concentrado en una minoría: los usuarios más avanzados utilizan funciones complejas hasta siete veces más que el promedio. Incluso en países con alto acceso, como Singapur, el uso de IA para programación triplica la media global.