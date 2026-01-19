La inteligencia artificial anticipa el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares

El modelo fue entrenado con más de 10 millones de mediciones de glucosa correspondientes a más de 10.000 adultos, en su mayoría sin diagnóstico previo de diabetes. A partir de ese aprendizaje, la inteligencia artificial logró generar representaciones capaces de anticipar cambios metabólicos relevantes.

Predicción temprana de diabetes y riesgo cardiovascular

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el sistema identifica, con mayor precisión que los indicadores clásicos, qué personas con prediabetes tienen más probabilidades de desarrollar diabetes en los años siguientes.

Además, en un seguimiento clínico de casi 600 adultos durante 11 años, la inteligencia artificial logró predecir el riesgo de mortalidad y de enfermedades cardiovasculares, como infarto o ictus, superando las métricas basales tradicionales.

Inteligencia artificial aplicada a nutrición y medicina de precisión

El modelo también fue adaptado a ensayos clínicos y versiones más avanzadas incorporaron datos dietéticos. Esto permitió simular trayectorias de glucosa y anticipar cómo respondería cada persona a distintos alimentos, abriendo la puerta a estrategias de nutrición personalizada.

Según los investigadores, este enfoque permite pasar de un modelo de control glucémico a uno de predicción y estratificación de riesgo, clave para la medicina de precisión.

Un nuevo enfoque para las enfermedades cardiovasculares

El uso de la inteligencia artificial en la monitorización de glucosa permite detectar de forma temprana a personas con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos.

Este avance podría facilitar intervenciones preventivas más tempranas y personalizadas, mejorando el seguimiento de pacientes con prediabetes, obesidad, diabetes gestacional y diabetes tipo 1 y 2.

La inteligencia artificial ya no solo mide datos: ahora ayuda a anticipar enfermedades. Comprender estos avances puede ser clave para prevenir la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Fuente: EFE Salud.