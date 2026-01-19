La inteligencia artificial avanza en el campo de la salud con una herramienta capaz de anticipar enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente. Un equipo internacional de investigadores desarrolló GluFormer, un sistema que predice el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares a partir de datos de glucosa obtenidos mediante monitorización continua.
La inteligencia artificial anticipa el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares
Un sistema de inteligencia artificial analiza la glucosa y predice el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares con mayor precisión
Según informa EFE, el estudio publicado en la revista Nature, demuestra que los datos glucémicos, analizados con modelos avanzados de inteligencia artificial, pueden ofrecer información predictiva clave para la salud metabólica.
Cómo funciona el sistema basado en inteligencia artificial
La monitorización continua de glucosa permite registrar miles de mediciones a lo largo del tiempo. GluFormer utiliza estos registros y aplica técnicas de aprendizaje auto-supervisado para detectar patrones invisibles para los métodos tradicionales.
El modelo fue entrenado con más de 10 millones de mediciones de glucosa correspondientes a más de 10.000 adultos, en su mayoría sin diagnóstico previo de diabetes. A partir de ese aprendizaje, la inteligencia artificial logró generar representaciones capaces de anticipar cambios metabólicos relevantes.
Predicción temprana de diabetes y riesgo cardiovascular
Uno de los principales hallazgos del estudio es que el sistema identifica, con mayor precisión que los indicadores clásicos, qué personas con prediabetes tienen más probabilidades de desarrollar diabetes en los años siguientes.
Además, en un seguimiento clínico de casi 600 adultos durante 11 años, la inteligencia artificial logró predecir el riesgo de mortalidad y de enfermedades cardiovasculares, como infarto o ictus, superando las métricas basales tradicionales.
Inteligencia artificial aplicada a nutrición y medicina de precisión
El modelo también fue adaptado a ensayos clínicos y versiones más avanzadas incorporaron datos dietéticos. Esto permitió simular trayectorias de glucosa y anticipar cómo respondería cada persona a distintos alimentos, abriendo la puerta a estrategias de nutrición personalizada.
Según los investigadores, este enfoque permite pasar de un modelo de control glucémico a uno de predicción y estratificación de riesgo, clave para la medicina de precisión.
Un nuevo enfoque para las enfermedades cardiovasculares
El uso de la inteligencia artificial en la monitorización de glucosa permite detectar de forma temprana a personas con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos.
Este avance podría facilitar intervenciones preventivas más tempranas y personalizadas, mejorando el seguimiento de pacientes con prediabetes, obesidad, diabetes gestacional y diabetes tipo 1 y 2.
La inteligencia artificial ya no solo mide datos: ahora ayuda a anticipar enfermedades. Comprender estos avances puede ser clave para prevenir la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Fuente: EFE Salud.