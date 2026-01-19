Montaron un escenario flotante en el lago del Parque General San Martín para hacer festivales

Escenario flotante en el Lago del Parque General San Martín, frente al Museo Cornelio Moyano, para realizar festivales de música De grandes dimensiones, el escenario flotante del lago del Parque General San Martín se estrenó este lunes con el festival Vino Blues. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“La isla permitía un máximo de 400 personas y no se podía ampliar. Por eso decidimos colocar el escenario directamente sobre el agua, para que la gente se apropie de la costa del lago”, explicó el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, quien destacó el desafío técnico del montaje y el atractivo visual del resultado final.

El espacio verde de la explanada del Museo Cornelio Moyano albergará food trucks con propuestas gastronómicas y de bebidas refrescantes, completando un plan que combina música, paisaje y sabores, y que se extenderá durante toda esta semana.

De la isla al lago del Parque General San Martín para captar más público

Antes se utilizaba la isla del lago del Parque General San Martín para ofrecer espectáculos pero, al ser muy limitada su capacidad para el público, este año se decidió por trasladar el escenario a las aguas del lago.

A partir de este lunes, en ese escenario flotante del parque se desarrolla Vino Blues, Jazz en el Lago y Americanto, tres festivales que pretenden convocar a cientos de mendocinos y turistas en las costas del lago, con dirección al Museo Cornelio Moyano.

Es así como en la explanada interior del museo, que da hacia el lago del Parque General San Martín, se instalaron diferentes food trucks para ofrecer una experiencia completa de música y gastronomía.

Escenario flotante en el Lago del Parque General San Martín, frente al Museo Cornelio Moyano, para realizar festivales de música Con el escenario sobre las aguas del lago habrá más lugar para el público que asista a los festivales en el Parque General San Martín. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Ese amplio espacio verde puede albergar a más asistentes que la isla del Parque General San Martín, que esta vez será utilizada para camarines de los músicos y salas de producción y técnica.

Diego Gareca rescató que el montaje sobre el lago del parque “no fue fácil, con técnicos metidos en el agua para sostener desde el piso del lago toda la estructura” pero que “quedó algo muy atractivo, un escenario cómodo y llamativo que está como flotando en el lago”.

El blues debuta en el escenario flotante del Parque General San Martín

El escenario flotante del lago del Parque General San Martín debutó con Vino Blues, uno de los festivales más emblemáticos del verano cultural mendocino, que se desarrollará este lunes 19 y martes 20, desde las 21. La propuesta se inscribe además en las celebraciones por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia y combina música con una experiencia asociada al enoturismo.

La grilla reúne a grandes nombres del blues nacional junto a proyectos locales de extensa trayectoria. La primera noche tenía programado como cierre a Memphis La Blusera, banda fundamental en la historia del blues argentino, comandada por el bajista Daniel “Ruso” Beiserman y con Martín Luka como nuevo vocalista.

También se anunció la presentación Labios de Sal, banda mendocina de amplio recorrido, y Clonti Proyecto Barblue, proyecto solista de Clonti Benegas junto a la baterista Gabriela Garro Distel, con composiciones propias y una mirada intimista sobre el blues.

Memphis La Blusera Memphis La Blusera fue programado para abrir el juego este lunes por la noche en el Parque General San Martín.

La segunda noche estará encabezada por La Mississippi, que celebra los 36 años de su formación y los 30 años de "Bagayo", uno de los discos más influyentes del rock y blues nacional. Liderada por Ricardo Tapia, la banda es una de las más queridas del género en el país y amplificará su potente sonido este martes desde el lago del Parque General San Martín.

Esa jornada se completa con El Álamo, banda mendocina de folk, blues y rock, y con la participación del guitarrista y productor Rulo Fimiani, referente de la escena local con una extensa trayectoria junto a figuras nacionales.

Jazz en el Lago amplía su público en el Parque General San Martín

Del miércoles 21 al viernes 23, a partir de las 21, el escenario flotante será sede de una nueva edición de Jazz en el Lago, un ciclo ya consolidado en el calendario cultural mendocino. El festival propone tres noches de reencuentro con el jazz en sus múltiples vertientes, desde el funk y el soul hasta las fusiones con ritmos latinoamericanos y rioplatenses.

La programación combina bandas mendocinas seleccionadas por convocatoria pública, agrupaciones de San Juan y figuras destacadas del género a nivel regional e internacional.

La apertura el miércoles estará a cargo de Funky Torinos, banda histórica vinculada al legado de Willy Crook, con un repertorio cargado de groove, soul y funk. También se presentarán Black Root Esencia, desde San Rafael, Somos Más, con su propuesta de fusión urbana, y Brassass, una potente formación de metales y batería con proyección internacional.

Brassass en Jazz en el Lago La banda local Brassass forma parte del festival Jazz en el Lago en el Parque General San Martín.

La segunda noche, el jueves tendrá como protagonistas al Trío Oriental, integrado por Hugo Fattoruso, Daniel Maza y Fabián Miodownik, referentes de la música rioplatense que fusionan jazz, candombe, funk y ritmos regionales. Completan la velada Lola B Jazz Quartet, Gon Trío (San Juan), Acosta–Casciani–Páez y Zequech con una propuesta instrumental que cruza raíces andinas y africanas.

El cierre estará marcado por la presentación del Trío Maza–Jacinto–Piazzolla, una formación de alto vuelo integrada por Daniel Maza, Hernán Jacinto y Pipi Piazzolla. La noche incluirá además al Albertina Crescitelli Ensamble, Abel Herrera Trío (San Juan), Cuchiarelli Cuarteto y The Capybaras Music con un repertorio que va del jazz tradicional a la bossa nova y el swing.

El retorno de uno de los festivales más emblemáticos de la región

El cierre de la semana llegará con Americanto 2026, los días sábado 24 y domingo 25, a las 21, también con entrada gratuita. El encuentro con la canción de autor latinoamericana, que llevaba tres años sin realizarse, vuelve renovado y en una fecha estratégica de verano, compartiendo el escenario flotante con los otros festivales que se dan en el lago del Parque General San Martín.

Con más de 40 años de historia, el Americanto nació con el regreso de la democracia de la mano de su creador, Damián Sánchez, y mantiene intacto su objetivo de promover la música popular latinoamericana, fortalecer la identidad regional y propiciar el intercambio cultural entre pueblos.

La edición 2026 tendrá como figura central a la reconocida cantautora peruana Susana Baca, una de las voces más importantes del folclore latinoamericano, tres veces ganadora del Grammy Latino y distinguida en 2025 como Doctora Honoris Causa por la UNCuyo. Su visita, a los 82 años, se da luego de su participación en el Cosquín.

Susana Baca A sus 82 años y siendo exponente de la canción latinoamericana, Susana Baca se presentará por primera vez en el Americanto.

La primera jornada del sábado contará con las presentaciones de Micaela Chauque, referente de la música andina; Markama, histórico grupo que explora las músicas de la Cordillera de los Andes; Marcelino Azaguate, con una propuesta ligada a la identidad huarpe y Mariana Lara, cantora mendocina de profunda raíz testimonial.

El cierre estará a cargo de Susana Baca, acompañada por Uruguayeses, trío radicado en Mendoza que recorre la música popular uruguaya; Víctor Hugo Cortez, figura del folclore mendocino con carrera en el exterior que está de vuelta en sus pagos y Yasmín González, joven artista lavallina cuyas canciones tienen una fuerte impronta latinoamericana.

Música, paisaje y verano en el Parque General San Martín

Con el escenario flotante como novedad y tres festivales que dialogan entre sí, el lago del Parque General San Martín se convierte esta semana en un gran punto de encuentro cultural.

Cuando el calor acecha y los espacios verdes de Mendoza se convierten en el gran escape para respirar las noches de verano, la propuesta del área de Cultura provincial con tres festivales encadenados parece difícil de ignorar.

Música de calidad, artistas consagrados y emergentes, gastronomía y un entorno natural privilegiado se combinan con un escenario flotante como la atracción para mendocinos y turistas que toda esta semana completa podrán disfrutar cada noche desde la costa, al ritmo del blues, el jazz y la canción latinoamericana.