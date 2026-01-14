El lunes 19 y el martes 20 de enero, desde las 21, en el Lago del Parque General San Martín, se presentarán destacados músicos locales en el marco de este Verano Cultural 2026, en celebración por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
"Vino Blues". una experiencia musical para disfrutar en el Lago del Parque
Se viene el tradicional evento con entrada gratuita, desde las 21.
LUNES 19 DE ENERO
- Memphis La Blusera, comandada por el legendario bajista Daniel "Ruso" Beiserman, fundador y coautor de todas las canciones de la banda, con el aporte de Martin Luka, su nuevo cantante, se presentará el lunes 19 de enero. El grupo que patentó una marca distintiva de blues porteño recorrerá todos los grandes éxitos de su carrera de cuatro décadas. Memphis es la banda que le abrió camino al blues en Argentina y lo convirtió en un género de gusto masivo y para todos los públicos.
- Labios de sal, banda mendocina con amplio recorrido en los escenarios también se presentará el próximo lunes. Está integrada por Pablo Germán Peña, Matías Elsa, Ulises López, Didier Turello, Gustavo Rodríguez y Nicolás Staub.
- Clonti Proyecto Barblue también será parte de la propuesta del lunes 19. Se trata del proyecto solista de Clonti Benegas (fundadora de la banda mendocina Simpecao en 1995, que sigue integrando hasta hoy), junto a la baterista Gabriela Garro Distel. Su primer disco “Los Puentes” aparecío en septiembre del 2023.
MARTES 20 DE ENERO
- La Mississippi se presentará el martes. La histórica banda de blues y música negra cumplió 36 años de escenario y sigue de festejo con los 30 años de “Bagayo”, segundo disco de Oro del grupo y uno de los 100 más influyentes en el rock nacional, según la prestigiosa revista Rolling Stone. Se trata de una de las bandas más queridas del rock y blues argentino. Liderada por Ricardo Tapia, con una trayectoria de más de tres décadas, la banda se ha destacado por su estilo único, una mezcla poderosa de blues, rock y música negra que ha dejado una huella indeleble en la escena musical del país. A lo largo de su carrera, ha tocado con grandes figuras internacionales y ha lanzado discos que se han convertido en verdaderos clásicos.
- El Álamo también será de la partida. Banda de rock oriunda de Luján de Cuyo integrada por Coco Cabrini en guitarra y voz, Dr. Gato Fernández en bajo y coros, Lofa Pérez en teclados, Emi Hernández en guitarra líder y Didier Turello en batería. La banda cuenta con una vasta experiencia en diversos escenarios y ha sido la encargada de abrir el show de grandes bandas nacionales.
- Rulo Fimiani, guitarrista, compositor y productor mendocino, con una amplia carrera artística, en la que ha grabado y compartido el escenario con artistas como Botafogo, Fabiana Cantilo, La Mississippi, Memphis La Blusera, Luis Robinson (Pappo´s Blues) y Almafuerte, se sumará a la propuesta del martes.