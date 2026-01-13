Seguro que alguna vez has escuchado nombrar a Mariana Enriquez, ya sea porque quizas leíste alguna de sus columnas o notas cuando trabajaba como periodista, o porque viste su nombre en la tapa de alguno de sus libros.
6 datos que no sabías de Mariana Enriquez, la escritora argentina del momento
Enriquez es la escritora del momento y sus cuentos están siendo llevados a la pantalla grande. Los detalles a continuación
Lo cierto es que Enríquez ahora es tendencia en redes sociales debido a que en estos días se estrena en los cines la película "La Virgen de la Tosquera", una producción que está basada en varios de sus cuentos e historias.
6 datos que no sabías de Mariana Enriquez, la escritora argentina del momento
Sus comienzos
Su primera novela ("Bajar es lo peor") se la publicó Juan Forn cuando trabajaba en editorial Planeta. El editor recuerda su primer encuentro con Enriquez de la siguiente manera:
"En mi recuerdo, la piba entró en mi oficina vestida de colegio, pero sospecho que la memoria me engaña, lo más probable es que ella viniera en uniforme sí, pero en su uniforme privado de aquel entonces (que seguiría usando más de diez años): pollera escocesa, borceguíes negros, medias negras, campera negra, los pelos negros electrizados como una tormenta alrededor de su cabeza y la mirada igual de negra, asesina. Hay que agregar los cigarrillos, fumaba como un vampiro en esa época".
Mariana, la periodista
Como mencionamos al comienzo de la nota, Mariana Enriquez es periodista y trabajó en reconocidos medios nacionales como Página 12. Escribió dos libros periodísticos: uno sobre los viajes que hizo para conocer cementerios y otro sobre la vida de Silvina Ocampo.
La música, otra de sus pasiones
Mariana es también una gran apasionada por la música, y mientras trabajaba en el suplemento "No" de Página 12, ella logró entrevistar a Noel Gallagher de Oasis. En dicha entrevista, Enríquez logró sacarle al músico algunas palabras sobre su hija Anais, su pelea con su hermano Liam, y además aseguró que la banda Radiohead era "una basura".
"No escribe terror"
Muchos catalogan las historias de Enriquez como terror, pero ella asegura lo que escribe es "realismo social" con elementos inquietantes y no terror clásico.
Buenos Aires es un personaje
La narrativa de Enriquez incluye calles, barrios y edificios reales de Argentina, y Buenos Aires aparece en sus historias como un escenario vivo del horror.
La autora elegida por muchos
Sus cuentos han sido traducidos a más de 20 idiomas. En su reciente visita a la Argentina en 2025, la cantante Rosalía confesó que es fanática de Mariana Enriquez y su libro "Las cosas que perdimos en el fuego".