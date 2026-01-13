6 datos que no sabías de Mariana Enriquez, la escritora argentina del momento

Su primera novela ("Bajar es lo peor") se la publicó Juan Forn cuando trabajaba en editorial Planeta. El editor recuerda su primer encuentro con Enriquez de la siguiente manera:

"En mi recuerdo, la piba entró en mi oficina vestida de colegio, pero sospecho que la memoria me engaña, lo más probable es que ella viniera en uniforme sí, pero en su uniforme privado de aquel entonces (que seguiría usando más de diez años): pollera escocesa, borceguíes negros, medias negras, campera negra, los pelos negros electrizados como una tormenta alrededor de su cabeza y la mirada igual de negra, asesina. Hay que agregar los cigarrillos, fumaba como un vampiro en esa época".

Mariana, la periodista

Como mencionamos al comienzo de la nota, Mariana Enriquez es periodista y trabajó en reconocidos medios nacionales como Página 12. Escribió dos libros periodísticos: uno sobre los viajes que hizo para conocer cementerios y otro sobre la vida de Silvina Ocampo.

La música, otra de sus pasiones

Mariana es también una gran apasionada por la música, y mientras trabajaba en el suplemento "No" de Página 12, ella logró entrevistar a Noel Gallagher de Oasis. En dicha entrevista, Enríquez logró sacarle al músico algunas palabras sobre su hija Anais, su pelea con su hermano Liam, y además aseguró que la banda Radiohead era "una basura".

"No escribe terror"

Muchos catalogan las historias de Enriquez como terror, pero ella asegura lo que escribe es "realismo social" con elementos inquietantes y no terror clásico.

Buenos Aires es un personaje

La narrativa de Enriquez incluye calles, barrios y edificios reales de Argentina, y Buenos Aires aparece en sus historias como un escenario vivo del horror.

Mariana Enríquez "Los peligros de fumar en la cama", uno de los mayores éxitos de Enriquez.

La autora elegida por muchos

Sus cuentos han sido traducidos a más de 20 idiomas. En su reciente visita a la Argentina en 2025, la cantante Rosalía confesó que es fanática de Mariana Enriquez y su libro "Las cosas que perdimos en el fuego".