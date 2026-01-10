Llega a los cines una de las mejores películas del año y que además se filmó en Godoy Cruz

Embed - La Virgen de la Tosquera en Instagram: "Nati y sus amigas tienen un problema. Ese problema se llama Silvia. También tienen un deseo que es bastante simple: quieren que desaparezca. Este 15 de enero no te pierdas en todos los cines la primera película basada en cuentos de Mariana Enriquez. ¿Te animás?" View this post on Instagram

Esta producción llegará a los cines de Argentina el 15 de enero, y ha sido catalagoda como "una de las 10 mejores películas en español del año", según prestigiosos medios del mundo como el Hollywood Reporter.

¿En qué locaciones de Godoy Cruz se filmó "La virgen de la Tosquera"?

El departamento de Godoy Cruz fue uno de los escenarios principales, y el Municipio aportó apoyo logístico a través de personal municipal y bomberos voluntarios durante las 3 semanas en las que fue sede, es decir, en el 80% de la película.

Particularmente, el Club YPF y el barrio Metalúrgico fueron el marco para el desarrollo de la producción, que también tuvo locaciones en El Borbollón (Las Heras), Acceso Este (Guaymallén) y Ciudad de Mendoza.

Además, en "La Virgen de la Tosquera" se pueden ver las actuaciones de extras del departamento. El intendente Diego Costarelli resaltó la relevancia de que se haya elegido al departamento de Godoy Cruz como una de las locaciones principales. "Es un hecho histórico para la comuna. Es muy importante por el aporte que hace esta industria a la economía del departamento", dijo Costarelli.