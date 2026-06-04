Un caso imposible, secretos ocultos y una lucha por la verdad: Prime Video acaba de estrenar un nuevo drama

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Neha Rajvansh, una fiscal privilegiada, asciende en la jerarquía de casos de alto perfil con la ayuda de Sarika Rawat, una taquígrafa judicial cuya vida contrasta radicalmente con la suya. A medida que sus victorias sacan a la luz injusticias ocultas, arraigadas en las realidades sociales de la India actual, donde el poder define la verdad, Neha debe decidir si heredar su legado o reescribirlo luchando por la justicia", revela la descripción oficial de Prime Video.

La película gira en torno a Neha, una fiscal que se encuentra en una etapa incómoda de su carrera por no haber ganado ningún caso. Su padre, Ravi Rajvansh, un reconocido abogado defensor la reta. Para afrontar el desafío, ella debe ganar 10 casos seguidos.

Durante este periodo, conoce a Sarika, una taquígrafa judicial que comienza a ayudarla dándole consejos y pruebas para ganar casos. Neha empieza a ganar gracias a su ayuda. Luego de ganar el noveno caso, su superior le asigna el décimo, cuyo abogado defensor es su propio padre.

system El film se estrenó el 22 de mayo en Prime Video.

Ravi le pide que no acepte, pero ella se niega, así que tienen una acalorada discusión. Después de la situación, Neha abandona su casa y se muda con Sarika. Una vez que empieza a investigar a fondo el caso, descubre que Sarika no la ayuddó realmente, sino que la manipuló. Los nueve casos que ganó fueron manipulados por la taquígrafa.

Al conocer los hechos del décimo caso, decide confrontar a Sarika. La revelación de la taquígrafa transforma por completo la historia.

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