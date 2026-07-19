Las películas de acción siguen siendo una de las apuestas favoritas de los espectadores que buscan adrenalina, persecuciones, explosiones y héroes capaces de enfrentarse a cualquier peligro. En ese terreno, Prime Video reúne un amplio catálogo de títulos que mantienen al espectador al borde del asiento. De hecho, recientemente estrenó un nuevo film.
Tiene persecuciones, escenas de alto impacto y explosivas: Prime Video estrenó la nueva peli de Jason Statham
Se trata de una película repleta de adrenalina que promete mantenerte al borde del asiento
La película en cuestión es El guardián: último refugio (Shelter) y es un thriller de acción que se estrenó en 2026, fue dirigido por Ric Roman Waugh y escrito por Ward Parry. La película es protagonizada por Jason Statham, famoso actor del cine de riesgo y acción que ha participado en películas como El Transportador, Los Indestructibles, Justicia implacable y más.
El largometraje tiene una duración de 107 minutos y es perfecto para hacer una maratón si te gustan las películas de acción. A continuación, exploramos de qué trata.
¿De qué trata la película?
La película gira en torno a Michael Mason, exasesino del gobierno británico y exoperativo de los Cometas Negras, un equipo de élite del MI6. Es considerado uno de los agentes especiales más poderosos del mundo y vive una vida tranquila en una isla frente a la costa de Escocia con su perro.
Cada semana, Mason recibe provisiones de Jessie, una joven que sufre la pérdida de su madre y se frustra cada vez más por su falta de respeto y reclusión. Tiempo atrás, Mason se había desvinculado de su antigua agencia y ha estado prófugo desde entonces.
Un día, Jessie queda abandonada en su isla tras una tormenta que le cuesta la vida a su tío. Mason la cuida y rompe el aislamiento para ir a comprar ropa, atrayendo accidentalmente la atención de su antiguo jefe, Manafort, quien envía un equipo para eliminarlo.
Ahora Mason deberá proteger a la Jessie y enfrentar las sombras de su pasado en una carrera desesperada por sobrevivir y encontrar redención.
Tráiler de El guardián: último refugio
Reparto
- Jason Statham es Michael Mason.
- Bodhi Rae Breathnach como Jessie.
- Bill Nighy interpreta a Manafort.
- Naomi Ackie como Roberta.