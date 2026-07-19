Tiene persecuciones, escenas de alto impacto y explosivas: Prime Video estrenó la nueva peli de Jason Statham

¿De qué trata la película?

La película gira en torno a Michael Mason, exasesino del gobierno británico y exoperativo de los Cometas Negras, un equipo de élite del MI6. Es considerado uno de los agentes especiales más poderosos del mundo y vive una vida tranquila en una isla frente a la costa de Escocia con su perro.

Cada semana, Mason recibe provisiones de Jessie, una joven que sufre la pérdida de su madre y se frustra cada vez más por su falta de respeto y reclusión. Tiempo atrás, Mason se había desvinculado de su antigua agencia y ha estado prófugo desde entonces.

Shelter se estrenó en Londres el 20 de enero de 2026. Imagen: Prime Video.

Un día, Jessie queda abandonada en su isla tras una tormenta que le cuesta la vida a su tío. Mason la cuida y rompe el aislamiento para ir a comprar ropa, atrayendo accidentalmente la atención de su antiguo jefe, Manafort, quien envía un equipo para eliminarlo.

Ahora Mason deberá proteger a la Jessie y enfrentar las sombras de su pasado en una carrera desesperada por sobrevivir y encontrar redención.

Tráiler de El guardián: último refugio

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