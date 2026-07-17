Me quedé hasta las 2 de la mañana viendo la nueva serie de Prime Video y se la recomiendo a todo el mundo

La serie tiene un guion de Chris Brancato, Michael Panes. Imagen: Prime Video.

¿De qué trata la serie?

La serie está ambientada en la ciudad de Nueva York a principios de los años 80. Dos hombres se conocen desde la infancia, pero con el paso de los años toman caminos diferentes en la vida. Glenn Keenan se convierte en policía y Eamon, en miembro de la banda criminal Los del oeste.

Los problemas con la mafia italiana provocan una guerra generacional entre Los del lado oeste cuando el jefe Eamon Sweeney enfrenta una rebelión interna.

The Westies está inspirada en Nueva York en la década de los 80. Imagen: Prime Video.

Mientras Sweeney se alinea con Castellano y Gotti, su protegido, Jimmy Roarke, busca un nuevo futuro, arriesgándose a desatar una guerra, atraer el escrutinio del FBI y a una conspiración del IRA en Nueva York.

La lucha entre la vieja guardia, aferrada a los códigos tradicionales, y una nueva generación dispuesta a romper las reglas para expandir su influencia convertirá cada alianza en una traición potencial. En una ciudad donde policías, mafiosos y políticos juegan sus propias partidas, la supervivencia dependerá de elegir el bando correcto antes de que la violencia arrase con todo.

Tráiler

Reparto de Los del lado oeste