Prime Video es la plataforma de streaming de Amazon y su objetivo es ofrecer entretenimiento a los espectadores. Tiene un catálogo enorme con miles de series y películas exclusivas, contenido original global y local en cada región. En esta ocasión, compartimos la recomendación del día.
Me quedé hasta las 2 de la mañana viendo la nueva serie de Prime Video y se la recomiendo a todo el mundo
La serie nace de la mano de Chris Brancato, uno de los nombres más respetados del género gracias a su trabajo en Narcos y Godfather of Harlem
Los del lado oeste (The Westies) es una serie estadounidense sobre drama, mafia y crimen organizado. Se estrenó recientemente en Prime Video y consta de ocho episodios.
Fue dirigida por Chris Brancato, Michael Panes y Alan Taylor. Es protagonizada por J. K. Simmons, conocido por su participación en la trilogía del Spider-Man de Sam Raimi, y Titus Welliver, actor que ha participado en series como Lost y Bosch.
¿De qué trata la serie?
La serie está ambientada en la ciudad de Nueva York a principios de los años 80. Dos hombres se conocen desde la infancia, pero con el paso de los años toman caminos diferentes en la vida. Glenn Keenan se convierte en policía y Eamon, en miembro de la banda criminal Los del oeste.
Los problemas con la mafia italiana provocan una guerra generacional entre Los del lado oeste cuando el jefe Eamon Sweeney enfrenta una rebelión interna.
Mientras Sweeney se alinea con Castellano y Gotti, su protegido, Jimmy Roarke, busca un nuevo futuro, arriesgándose a desatar una guerra, atraer el escrutinio del FBI y a una conspiración del IRA en Nueva York.
La lucha entre la vieja guardia, aferrada a los códigos tradicionales, y una nueva generación dispuesta a romper las reglas para expandir su influencia convertirá cada alianza en una traición potencial. En una ciudad donde policías, mafiosos y políticos juegan sus propias partidas, la supervivencia dependerá de elegir el bando correcto antes de que la violencia arrase con todo.
Tráiler
Reparto de Los del lado oeste
- J. K. Simmons es Eamon Sweeney.
- Titus Welliver como Glenn Keenan.
- Tom Brittney interpreta a James “Jimmy” Roarke.
- Jessica Frances Dukes es Birdie Polk.
- Stanley Morgan como Mickey Flanagan.