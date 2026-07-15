Es una de las mejores películas de terror de los últimos años y está en Prime Video

La película fue dirigida por Ben Leonberg. Imagen: Prime Video.

¿De qué trata la película?

"Un perro fiel se muda con su dueño a una casa familiar en el campo, donde descubre que hay fuerzas sobrenaturales acechando entre las sombras".

Tras la muerte de un familiar, Todd se traslada con su perro Indy a una antigua granja rural que perteneció a su abuelo. Aunque se rumorea que la casa está embrujada por un ente malévolo, Todd ignora las advertencias. Sin embargo, Indy comienza a ver inquietantes presencias sobrenaturales por toda la casa, entidades invisibles para los humanos, pero muy reales para él.

La película fue un éxito comercial, recaudando 8,8 millones de dólares con un presupuesto de 70.000 dólares. Imagen: Prime Video.

Como Indy no puede expresar verbalmente sus miedos, debe enfrentar y comprender a los demonios que amenazan a su dueño. A medida que la actividad sobrenatural se intensifica, la lealtad del perro se pone a prueba en un intento desesperado por proteger a su compañero humano.

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