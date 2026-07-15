Los perros del cine, como en la vida real, tocan fibras muy sensibles. Probablemente alguna vez lagrimeaste o al menos quedaste sensibilizado con películas como Siempre a tu lado, Marley y yo, o Mi amigo Enzo. ¿Alguna vez viste una película de terror protagonizada por un perro?
Es una de las mejores películas de terror de los últimos años y está en Prime Video
La película de terror es protagonizada por un perro y relata una historia fresca, sensible y a veces estremecedora
En esta ocasión, la recomendación del día es Good Boy: Confía en su instinto, una producción estadounidense de terror que se estrenó en 2025 y recientemente se posicionó entre las películas de suspenso más vistas de Prime Video. Fue dirigida por Ben Leonberg y relata una historia de fantasmas desde la perspectiva de un perro.
Este film deja de lado las historias de romance y esperanza para adentrarse en el terror y hacerlo desde la creencia de que los perros tienen un sexto sentido que les permite tener una sensibilidad adicional o sobrenatural.
¿De qué trata la película?
"Un perro fiel se muda con su dueño a una casa familiar en el campo, donde descubre que hay fuerzas sobrenaturales acechando entre las sombras".
Tras la muerte de un familiar, Todd se traslada con su perro Indy a una antigua granja rural que perteneció a su abuelo. Aunque se rumorea que la casa está embrujada por un ente malévolo, Todd ignora las advertencias. Sin embargo, Indy comienza a ver inquietantes presencias sobrenaturales por toda la casa, entidades invisibles para los humanos, pero muy reales para él.
Como Indy no puede expresar verbalmente sus miedos, debe enfrentar y comprender a los demonios que amenazan a su dueño. A medida que la actividad sobrenatural se intensifica, la lealtad del perro se pone a prueba en un intento desesperado por proteger a su compañero humano.
Reparto
- Indy es el perro Indy.
- Shane Jensen como Todd.
- Arielle Friedman interpreta a Vera.
- Larry Fassenden como el abuelo de Todd.
- Stuart Rudin es Richard.