Netflix confirmó que Anna Kendrick dirigirá el guion de esta película, el cual está escrito por Liz Tigelaar, con revisiones recientes de Francesca Sloane. La autora Taylor Jenkins Reid (quien también escribió la exitosa novela Daisy Jones & the Six) será la productora ejecutiva de la adaptación.
"Los siete maridos de Evelyn Hugo" ya tiene directora: de qué tratará la película de Netflix
Netflix confirmó quién será la directora de la adaptación cinematográfica de "Los siete maridos de Evelyn Hugo", una de las novelas más vendidas a nivel mundial
Los siete maridos de Evelyn Hugo es una novela histórica escrita por la autora estadounidense Taylor Jenkins Reid en 2017 por la editorial Atria Books. A continuación te contamos de qué trata y todo lo que se sabe (hasta el momento) de la adaptación de Netflix.
Todavía no se sabe quién interpretará los papeles de Evelyn Hugo, Monique Grant o los siete maridos que dan título a la novela, e incluso muchos fanáticos de la historia aseguran que la mejor actriz para interpretar a la protagonista es la ganadora del premio Oscar, Jessica Chastain.
¿De qué trata el libro "Los siete maridos de Evelyn Hugo"?
Sinopsis
Monique Grant es una escritora en apuros de 35 años que vive en la ciudad de Nueva York. Lidiando con su carrera profesional que no va a ninguna parte y un esposo que la abandona, Monique está en su punto más bajo. Haciendo trabajos para la prestigiosa Vivant durante menos de un año, todavía no se le habían dado muchas oportunidades, lo que paralizó su carrera como escritora. Un día, se entera de una noticia que le cambia la vida: Evelyn Hugo, una famosa actriz de la década de 1960, ha accedido a una entrevista con Vivant con la condición de que Monique sea la que la haga.
Aunque está atónita por la solicitud, Monique se da cuenta de que la oportunidad podría hacer su carrera, es decir, si no se permite ser la estrella de una de las actrices más famosas del mundo. Evelyn Hugo lleva a Monique a dar un paseo tempestuoso mientras descubre la verdad de su glamorosa vida y carrera. Estas verdades forman una conexión entre Monique y Evelyn hasta que demasiadas verdades hacen que sus vidas se crucen de manera trágica.