"Los siete maridos de Evelyn Hugo" ya tiene directora: de qué tratará la película de Netflix

Todavía no se sabe quién interpretará los papeles de Evelyn Hugo, Monique Grant o los siete maridos que dan título a la novela, e incluso muchos fanáticos de la historia aseguran que la mejor actriz para interpretar a la protagonista es la ganadora del premio Oscar, Jessica Chastain.

Embed - Taylor Jenkins Reid on Instagram: "The gorgeous deluxe edition of The Seven Husbands of Evelyn Hugo is out today! It has metallic and gloss details on the dust jacket and book, along with stunning sprayed edges, and black and white Old Hollywood endpapers. Whether it’s your first time reading or your seventh, or you’re gifting it this holiday season, we hope you love all the beautiful details of this special edition. #TheSevenHusbandsOfEvelynHugo #EvelynHugo #DeluxeEdition #SpecialEdition" View this post on Instagram

¿De qué trata el libro "Los siete maridos de Evelyn Hugo"?

Sinopsis

Monique Grant es una escritora en apuros de 35 años que vive en la ciudad de Nueva York. Lidiando con su carrera profesional que no va a ninguna parte y un esposo que la abandona, Monique está en su punto más bajo. Haciendo trabajos para la prestigiosa Vivant durante menos de un año, todavía no se le habían dado muchas oportunidades, lo que paralizó su carrera como escritora. Un día, se entera de una noticia que le cambia la vida: Evelyn Hugo, una famosa actriz de la década de 1960, ha accedido a una entrevista con Vivant con la condición de que Monique sea la que la haga.

Embed - Deadline on Instagram: "EXCLUSIVE: Following the success of ‘Woman of The Hour,’ Anna Kendrick is reuniting with Netflix on her next directing gig. Sources tell Deadline, Kendrick is coming on to direct ‘The Seven Husbands Of Evelyn Hugo,’ an adaptation of the Taylor Jenkins Reid novel. More details online at the link in bio. (Photo: Getty)" View this post on Instagram

Aunque está atónita por la solicitud, Monique se da cuenta de que la oportunidad podría hacer su carrera, es decir, si no se permite ser la estrella de una de las actrices más famosas del mundo. Evelyn Hugo lleva a Monique a dar un paseo tempestuoso mientras descubre la verdad de su glamorosa vida y carrera. Estas verdades forman una conexión entre Monique y Evelyn hasta que demasiadas verdades hacen que sus vidas se crucen de manera trágica.