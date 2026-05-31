Llevá uno, dejá uno: la maravillosa idea del refugio de libros que sorprende a Mendoza

Siempre me he preguntado por qué algunas de las cosas que veo en redes sociales que suceden en países como Alemania, Francia y demás, no ocurre aquí mismo, en mi provincia.
En las redes sociales es normal encontrarse con videos de refugios o de pequeñas bibliotecas en la vía pública que funcionan a la perfección, y que no son víctimas del vandalismo al cual estamos acostumbrados en estas latitudes.
Pero por suerte todavía existen personas que quieren cambiar el mundo con pequeñas acciones como la que me encontré en la calle España 382, casi Santa Cruz, en Ciudad.
En ese punto de la Ciudad de Mendoza se encuentra un refugio de libros, el cual puede llegar a pasar desapercibido entre las casas y locales de la zona, pero si agudizamos la vista encontraremos oro.
Los creadores de esta maravillosa idean son los hermanos Carlos y Marcela Quevedo. Marcela le aseguró a diario UNO: "Existen casitas con libros en todo el mundo y nos parecía hermoso hacerlo acá en Mendoza. La inauguramos hace una semana. Está funcionando muy bien. Sacan libros y llevan nuevos".
Además Marcela dijo: "Es una apuesta de confianza en la sociedad. Nos sorprende que muchos jóvenes se han acercado a intercambiar libros y han sacado fotos".
¿Qué es el refugio de libros?
Su premisa es muy sencilla: dejás un libro y si querés te llevas alguno de los que están en esta biblioteca. Yo amo leer, es una actividad que me inculcaron mis padres y mis abuelos desde pequeña, y es por ello que cuando conocí esta iniciativa tuve que ir a verla con mis propios ojos, ya que no podía creer que algo tan "civilizado" estuviera tan a la mano.
En cuanto a mi experiencia personal, dejé 4 libros y me llevé 2 (El lazarillo de Tormes y Cuentos de Navidad de Charles Dickens), pero la idea es seguir visitando este hermoso refugio para llevar más libros que quizás a otras personas les atraigan y quieran leer y disfrutar.
Sin embargo, no puedo dejar de pensar en lo horrible que sería despertarme un día sabiendo que alguien vandalizó este pequeño refugio, ya sea robando los libros, pintándolo con algún graffiti, o simplemente rompiéndolo. Es importante que como sociedad comencemos a respetar la cultura, el arte y lo que nos rodea.
Ojalá esta maravillosa idea continúe por mucho tiempo, y que también algunos barrios, plazas o diversas zonas de la provincia se contagien de esta iniciativa y estemos siempre rodeados de historias.