Llevá uno, dejá uno: la maravillosa idea del refugio de libros que sorprende a Mendoza

En ese punto de la Ciudad de Mendoza se encuentra un refugio de libros, el cual puede llegar a pasar desapercibido entre las casas y locales de la zona, pero si agudizamos la vista encontraremos oro.

Refugio libros Te llevás un libro y dejás otro, así funciona el refugio de libros. Paula Alonso

Los creadores de esta maravillosa idean son los hermanos Carlos y Marcela Quevedo. Marcela le aseguró a diario UNO: "Existen casitas con libros en todo el mundo y nos parecía hermoso hacerlo acá en Mendoza. La inauguramos hace una semana. Está funcionando muy bien. Sacan libros y llevan nuevos".

Además Marcela dijo: "Es una apuesta de confianza en la sociedad. Nos sorprende que muchos jóvenes se han acercado a intercambiar libros y han sacado fotos".

¿Qué es el refugio de libros?

Su premisa es muy sencilla: dejás un libro y si querés te llevas alguno de los que están en esta biblioteca. Yo amo leer, es una actividad que me inculcaron mis padres y mis abuelos desde pequeña, y es por ello que cuando conocí esta iniciativa tuve que ir a verla con mis propios ojos, ya que no podía creer que algo tan "civilizado" estuviera tan a la mano.

En cuanto a mi experiencia personal, dejé 4 libros y me llevé 2 (El lazarillo de Tormes y Cuentos de Navidad de Charles Dickens), pero la idea es seguir visitando este hermoso refugio para llevar más libros que quizás a otras personas les atraigan y quieran leer y disfrutar.

Refugio de libros El refugio de libros se encuentra en España 382 de Ciudad. Paula Alonso

Sin embargo, no puedo dejar de pensar en lo horrible que sería despertarme un día sabiendo que alguien vandalizó este pequeño refugio, ya sea robando los libros, pintándolo con algún graffiti, o simplemente rompiéndolo. Es importante que como sociedad comencemos a respetar la cultura, el arte y lo que nos rodea.

Ojalá esta maravillosa idea continúe por mucho tiempo, y que también algunos barrios, plazas o diversas zonas de la provincia se contagien de esta iniciativa y estemos siempre rodeados de historias.