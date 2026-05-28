Cómo crear un rincón de lectura que funcione como terapia

Una esquina del living.

Un sillón junto a una ventana.

Un rincón del dormitorio.

Un espacio exterior con sombra.

La clave es que tu cerebro lo identifique como “zona de descanso”.

2. Cuidá la iluminación: suave, cálida y relajante

La luz adecuada cambia por completo la experiencia de lectura. Optá por:

Lámparas cálidas.

Luces regulables.

Veladores dirigidos al libro.

La iluminación tenue ayuda a bajar revoluciones y prepara al cuerpo para relajarse.

3. Sumá comodidad: almohadones, manta y buena postura

Un rincón terapéutico necesita confort. Probá con:

Un sillón mullido o una silla ergonómica.

Almohadones para apoyar la espalda.

Una manta suave para crear sensación de refugio.

lectura estrés freepik (2) La comodidad favorece la concentración y prolonga el disfrute. Crédito: Magnific.

4. Tené los libros a mano (y elegí lecturas que te hagan bien)

Para que la lectura funcione como terapia, tiene que ser placentera. Armá una pequeña selección de:

Novelas que te atrapen.

Relatos breves.

Poesía.

Libros de bienestar o crecimiento personal.

Cuando el ánimo está bajo, los textos cortos ayudan a sostener la atención.

5. Creá un ritual que marque el inicio del descanso

Los rituales ayudan al cerebro a “cambiar de modo”. Podés sumar:

Una taza de té.

Un aroma suave.

Música instrumental muy baja.

Un cuaderno para anotar pensamientos.

Estos elementos refuerzan la sensación de pausa y autocuidado.

6. Alejá el celular: el rincón debe ser libre de pantallas

Las pantallas aumentan el estrés y dificultan la concentración. Dejar el teléfono lejos del rincón de lectura ayuda a:

Bajar la ansiedad.

Evitar interrupciones.

Entrar más rápido en la historia.

lectura estrés freepik (1) Leer sin notificaciones es un acto de salud mental. Crédito: Magnific.

Si te cuesta concentrarte, empezá con 10 minutos

Los psicólogos recomiendan dedicar los primeros minutos a “resetear” la mente. Después de ese pequeño esfuerzo inicial, la lectura se vuelve más fluida y placentera.

Crear un espacio para leer es una forma simple y poderosa de reducir el estrés. Los libros nos ayudan a desconectar, regular emociones y encontrar calma. Un rincón cómodo, cálido y libre de pantallas puede convertirse en tu mejor terapia diaria.