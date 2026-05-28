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Cómo crear un rincón de lectura que funcione como terapia

Un rincón de lectura puede convertirse en una terapia para reducir el estrés. Cómo armar un espacio que invite a leer y a desconectar

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Un rincón de lectura como terapia: el espacio personal dedicado a la lectura se presenta como una herramienta efectiva para disminuir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Un rincón de lectura como terapia: el espacio personal dedicado a la lectura se presenta como una herramienta efectiva para disminuir el estrés y mejorar el bienestar emocional.

En un mundo acelerado, crear un espacio propio para leer puede convertirse en una verdadera terapia. No hace falta tener una biblioteca enorme: basta con un rincón cómodo, cálido y libre de distracciones para que los libros se transformen en una herramienta para aliviar el estrés y mejorar el bienestar emocional.

Un rincón para leer y bajar el estrés

1. Elegí un lugar tranquilo (aunque sea pequeño)

No importa el tamaño: importa la sensación. Buscá un espacio donde puedas estar en calma, lejos del ruido y de las pantallas. Puede ser:

  • Una esquina del living.
  • Un sillón junto a una ventana.
  • Un rincón del dormitorio.
  • Un espacio exterior con sombra.

La clave es que tu cerebro lo identifique como “zona de descanso”.

2. Cuidá la iluminación: suave, cálida y relajante

La luz adecuada cambia por completo la experiencia de lectura. Optá por:

  • Lámparas cálidas.
  • Luces regulables.
  • Veladores dirigidos al libro.

La iluminación tenue ayuda a bajar revoluciones y prepara al cuerpo para relajarse.

3. Sumá comodidad: almohadones, manta y buena postura

Un rincón terapéutico necesita confort. Probá con:

  • Un sillón mullido o una silla ergonómica.
  • Almohadones para apoyar la espalda.
  • Una manta suave para crear sensación de refugio.
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La comodidad favorece la concentración y prolonga el disfrute. Crédito: Magnific.

La comodidad favorece la concentración y prolonga el disfrute. Crédito: Magnific.

4. Tené los libros a mano (y elegí lecturas que te hagan bien)

Para que la lectura funcione como terapia, tiene que ser placentera. Armá una pequeña selección de:

  • Novelas que te atrapen.
  • Relatos breves.
  • Poesía.
  • Libros de bienestar o crecimiento personal.

Cuando el ánimo está bajo, los textos cortos ayudan a sostener la atención.

5. Creá un ritual que marque el inicio del descanso

Los rituales ayudan al cerebro a “cambiar de modo”. Podés sumar:

  • Una taza de té.
  • Un aroma suave.
  • Música instrumental muy baja.
  • Un cuaderno para anotar pensamientos.

Estos elementos refuerzan la sensación de pausa y autocuidado.

6. Alejá el celular: el rincón debe ser libre de pantallas

Las pantallas aumentan el estrés y dificultan la concentración. Dejar el teléfono lejos del rincón de lectura ayuda a:

  • Bajar la ansiedad.
  • Evitar interrupciones.
  • Entrar más rápido en la historia.
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Leer sin notificaciones es un acto de salud mental. Crédito: Magnific.

Leer sin notificaciones es un acto de salud mental. Crédito: Magnific.

Si te cuesta concentrarte, empezá con 10 minutos

Los psicólogos recomiendan dedicar los primeros minutos a “resetear” la mente. Después de ese pequeño esfuerzo inicial, la lectura se vuelve más fluida y placentera.

Crear un espacio para leer es una forma simple y poderosa de reducir el estrés. Los libros nos ayudan a desconectar, regular emociones y encontrar calma. Un rincón cómodo, cálido y libre de pantallas puede convertirse en tu mejor terapia diaria.

FUENTE: EFE - Mental Health America

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