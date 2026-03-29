Cáncer de colon: las nuevas terapias y la medicina de precisión mejoran el diagnóstico de pacientes.

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En la actualidad, siete laboratorios miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) investigaron, desarrollaron y ya pusieron a disposición de los argentinos tratamientos específicos e innovadores para su abordaje.

“En este escenario, el rol de la innovación farmacéutica resulta central. El desarrollo de terapias dirigidas, inmunoterapias y otras estrategias de tratamiento indicadas para distintos estadios de la enfermedad ha permitido mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes”, sostuvo Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe, quien añadió: “Que haya diferentes compañías que investigan constantemente nuevos caminos para dar respuestas a esta patología de alta carga sanitaria refleja el compromiso del sector con su abordaje”.

A su vez, la doctora Rosana Felice, asesora médica de CAEMe, señaló que "es importante que haya cada vez más y mejores herramientas terapéuticas a disposición. Luego, cada profesional de la salud determinará el camino terapéutico más conveniente para cada paciente, personalizando el tratamiento de acuerdo con el diagnóstico, el estadio de la enfermedad y la información genética de cada tumor, lo que se denomina medicina de precisión”.

En ese sentido, la Asociación Argentina de Oncología Clínica reconoce los avances en la comprensión de la biología molecular de los tumores revolucionaron la oncología y en la actualidad representa información indispensable para el diagnóstico, pronostico y tratamiento personalizado del cáncer.

La detección temprana es fundamental

La detección temprana del cáncer de colon es el otro pilar fundamental. Junto con la innovación terapéutica, los especialistas recuerdan de cara al Día Mundial del Cáncer de Colon que esta enfermedad se desarrolla generalmente de manera lenta y, en muchos casos, se origina a partir de pólipos que pueden identificarse y removerse antes de que se transformen en una enfermedad maligna.

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Como en sus etapas iniciales el cáncer de colon no suele presentar síntomas, la detección temprana resulta fundamental y, para ello, se recomiendan estudios mínimamente invasivos como el test de sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía, indicados a partir de los 50 años o antes en personas con antecedentes familiares, que permiten identificar lesiones a tiempo y prevenir su progresión con un pronóstico favorable.

El Observatorio Global de Cáncer de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer estima que en las próximas dos décadas (para el año 2045) los casos de cáncer de colon crecerán a más de 20.100 por año, lo que vuelve más relevante el desafío de la detección temprana de la enfermedad.

“Fortalecer las estrategias de prevención, garantizar el acceso al diagnóstico oportuno y continuar promoviendo la innovación terapéutica son pilares fundamentales para reducir el impacto del cáncer colorrectal en Argentina”, concluyeron los investigadores de CAEMe.

Señales de alerta

Es engañoso porque en etapas iniciales muchas veces no presenta síntomas. Sin embargo, hay que estar atento a algunas situaciones.

Cambios persistentes en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento por semanas).

Sangre en las heces (ya sea roja brillante o muy oscura/negra).

Dolor abdominal constante o calambres.

Sensación de que el intestino no se vacía por completo.

Pérdida de peso sin causa aparente y fatiga crónica.

Factores de Riesgo

Aunque puede afectar a cualquiera, el riesgo aumenta según las condiciones de salud del paciente.