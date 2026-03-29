El cáncer de colon es una enfermedad que se origina en el intestino grueso o colon, cuando en la mucosa que tapiza este órgano se originan pólipos (crecimiento anormal del tejido), que se pueden degenerar con el tiempo. Es uno de los tipos más frecuentes de cáncer en todo el mundo, mientras que se trata del tercer tumor con mayor diagnóstico en pacientes varones y el segundo en mujeres, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cáncer de colon: las nuevas terapias y la medicina de precisión mejoran el diagnóstico de pacientes
El fuerte avance de la investigación clínica y el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas permiten mejorar el diagnóstico en pacientes afectados de cáncer de colon
En Argentina se diagnostican alrededor de 15.800 nuevos casos de cáncer de colon cada año y, frente a este escenario, donde la patología continúa siendo uno de los tumores con mayor impacto en la salud pública, un reciente relevamiento sectorial demostró el fuerte avance de la investigación clínica y el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas en el país, según un informe dado a conocer por especialistas.
El dato surge de la Encuesta CAEMe–IDESA 2025, un informe que analiza el perfil de la industria farmacéutica innovadora en Argentina y, según este estudio, el cáncer es una de las principales áreas de trabajo del sector -de hecho, 1 de cada 4 estudios clínicos que se realizan en Argentina es en oncología- y, puntualmente, el cáncer colorrectal cuenta con la participación activa de múltiples compañías.
En la actualidad, siete laboratorios miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) investigaron, desarrollaron y ya pusieron a disposición de los argentinos tratamientos específicos e innovadores para su abordaje.
“En este escenario, el rol de la innovación farmacéutica resulta central. El desarrollo de terapias dirigidas, inmunoterapias y otras estrategias de tratamiento indicadas para distintos estadios de la enfermedad ha permitido mejorar la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes”, sostuvo Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe, quien añadió: “Que haya diferentes compañías que investigan constantemente nuevos caminos para dar respuestas a esta patología de alta carga sanitaria refleja el compromiso del sector con su abordaje”.
A su vez, la doctora Rosana Felice, asesora médica de CAEMe, señaló que "es importante que haya cada vez más y mejores herramientas terapéuticas a disposición. Luego, cada profesional de la salud determinará el camino terapéutico más conveniente para cada paciente, personalizando el tratamiento de acuerdo con el diagnóstico, el estadio de la enfermedad y la información genética de cada tumor, lo que se denomina medicina de precisión”.
En ese sentido, la Asociación Argentina de Oncología Clínica reconoce los avances en la comprensión de la biología molecular de los tumores revolucionaron la oncología y en la actualidad representa información indispensable para el diagnóstico, pronostico y tratamiento personalizado del cáncer.
La detección temprana es fundamental
La detección temprana del cáncer de colon es el otro pilar fundamental. Junto con la innovación terapéutica, los especialistas recuerdan de cara al Día Mundial del Cáncer de Colon que esta enfermedad se desarrolla generalmente de manera lenta y, en muchos casos, se origina a partir de pólipos que pueden identificarse y removerse antes de que se transformen en una enfermedad maligna.
Como en sus etapas iniciales el cáncer de colon no suele presentar síntomas, la detección temprana resulta fundamental y, para ello, se recomiendan estudios mínimamente invasivos como el test de sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía, indicados a partir de los 50 años o antes en personas con antecedentes familiares, que permiten identificar lesiones a tiempo y prevenir su progresión con un pronóstico favorable.
El Observatorio Global de Cáncer de la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer estima que en las próximas dos décadas (para el año 2045) los casos de cáncer de colon crecerán a más de 20.100 por año, lo que vuelve más relevante el desafío de la detección temprana de la enfermedad.
“Fortalecer las estrategias de prevención, garantizar el acceso al diagnóstico oportuno y continuar promoviendo la innovación terapéutica son pilares fundamentales para reducir el impacto del cáncer colorrectal en Argentina”, concluyeron los investigadores de CAEMe.
Señales de alerta
Es engañoso porque en etapas iniciales muchas veces no presenta síntomas. Sin embargo, hay que estar atento a algunas situaciones.
- Cambios persistentes en el ritmo intestinal (diarrea o estreñimiento por semanas).
- Sangre en las heces (ya sea roja brillante o muy oscura/negra).
- Dolor abdominal constante o calambres.
- Sensación de que el intestino no se vacía por completo.
- Pérdida de peso sin causa aparente y fatiga crónica.
Factores de Riesgo
Aunque puede afectar a cualquiera, el riesgo aumenta según las condiciones de salud del paciente.
- Edad: Es más común después de los 45-50 años.
- Antecedentes: Familiares que hayan tenido pólipos o cáncer de colon.
- Estilo de vida: Dietas muy bajas en fibra y altas en carnes rojas/procesadas, sedentarismo, tabaquismo y consumo de alcohol.
- Condiciones médicas: Enfermedades inflamatorias intestinales (como Crohn o colitis ulcerosa).