Cáncer de pulmón: el motivo por el que aumentan los casos en personas no fumadoras, según los expertos.

Causas cáncer no fuman Un grupo de Científicos de todo el mundo alertan por el número de diagnósticos de cáncer de pulmón en personas no fumadoras.

Es decir que el cáncer de pulmón presenta un cambio epidemiológico drástico: disminuye en hombres fumadores pero aumenta en mujeres y personas jóvenes no fumadoras, convirtiéndose en la principal causa de muerte oncológica mundial.

Los especialistas autores del estudio apuntaron a la contaminación del aire como factor decisivo en el aumento del cáncer de pulmón en no fumadores. A modo de ejemplo, en China y en países del este de Asia, la polución es especialmente elevada. Por otra parte, en Alemania se han detectado altos niveles de partículas finas por lo que la calidad del aire emerge como un reto de salud pública global.

El adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares, encargadas de secretar sustancias como moco, jugos digestivos o líquidos en órganos como pulmón, colon, próstata, mama o páncreas.

Esta afección nace en las células que recubren los alvéolos y producen la película húmeda que los protege. Los especialistas alertan que es la enfermedad que más está aumentando entre quienes nunca fumaron. Según datos citados por t-online.de, solo uno de cada cinco pacientes sobrevive los primeros cinco años tras el diagnóstico, lo que subraya la gravedad de la enfermedad.

Cómo reducir el riesgo de cáncer de pulmón

Ante este complejo panorama, los expertos reclaman políticas para mejorar la calidad del aire: bajar emisiones industriales y del tránsito, fomentar energías limpias y el transporte público, y optimizar la eficiencia energética en hogares y edificios. De aplicarse estas acciones, se podría disminuir la exposición a partículas finas y, consecuentemente, la incidencia de cáncer de pulmón en no fumadores, además de beneficiar la salud general.

Causas cáncer gases Los expertos reclaman políticas para mejorar la calidad del aire, bajar emisiones industriales y del tránsito, y fomentar energías limpias.

Detectar la enfermedad en sus etapas iniciales sigue siendo difícil porque los síntomas son inespecíficos: tos persistente o que empeora, dolor torácico, disnea, ronquera, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga e infecciones respiratorias recurrentes. Los médicos recomiendan que ante culauier sospecha, se debe evaluaral paciente con imágenes y pruebas específicas para acelerar el diagnóstico y mejorar opciones terapéuticas.

Es importante tener en cuenta que se requieren más investigaciones para precisar cómo actúan los distintos contaminantes y diseñar intervenciones eficaces. A partir de este accionar, las autoridades sanitarias y ambientales deben priorizar estrategias de mitigación. Solo de este modo podrá frenarse el avance del cáncer de pulmón en personas no fumadoras y reducirse la carga que esta enfermedad impone sobre los sistemas de salud en todo el mundo.