Obesidad en Argentina: la enfermedad afecta a 6 de cada 10 adultos.

Mientras que la obesidad infantil aparece como una preocupación crítica, afectando a más del 40% de los niños y adolescentes, lo que anticipa una carga de enfermedad mayor para las próximas décadas.

Actualmente, la obesidad ya no se define simplemente por un exceso de peso, sino como una enfermedad crónica y multicausal, que se caracteriza por la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal. En ese sentido, se la considera crónica porque requiere un manejo a largo plazo debido a los mecanismos biológicos compensadores que tienden a defender el peso más alto alcanzado.

Según los especialistas, la obesidad es el resultado de una interacción compleja entre genética, ambiente obesogénico y factores psicofísicos. La disponibilidad de ultraprocesados y sedentarismo, la falta de sueño crónico que altera la regulación de hormonas orexígenas y anorexígenas, y la utilización de la comida como un mecanismo de regulación emocional (comida emocional), creando un círculo vicioso de ansiedad y aumento de peso, son los factores más influyentes en el desarrollo y mantenimiento de la enfermedad.

Si bien el Índice de Masa Corporal (IMC) sigue siendo el estándar inicial (peso/talla²), los profesionales miran más allá de esa información.

Circunferencia de cintura: un indicador clave de grasa visceral (riesgo cardiovascular).

Índice de cintura/talla: se consolidó en los últimos años como un predictor de riesgo cardiometabólico mucho más preciso que el IMC tradicional.

Composición corporal: evaluación de porcentaje de masa grasa vs. masa muscular.Estatus metabólico: presencia de resistencia a la insulina, dislipemia o inflamación sistémica.

Factores de riesgos y tratamiento de la obesidad

La obesidad no tratada en pacientes puede reducir la expectativa de vida entre 5 y 20 años, dependiendo de su grado de severidad. Es la puerta de entrada a más de 200 complicaciones, incluyendo diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño y problemas articulares y aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer (colon, mama, endometrio).

El éxito del tratamiento radica en la interdisciplina del paciente: nutrición, medicina, psicología y educación física deben trabajarse en conjunto. En los últimos años surgieron fármacos seguros y eficaces que deben ser utilizados en conjunto con los cambios en el estilo de vida para lograr objetivos realistas y duraderos.

Fármacos de nueva generación (como la semaglutida y tirzepatida) revolucionaron el tratamiento al actuar sobre los centros de saciedad del cerebro. Es crucial mencionar que el uso de estos fármacos requiere de la indicación y vigilancia de profesionales especialistas en el área de obesidad.

La Cirugía Bariátrica / Metabólica sigue siendo la opción más eficaz para casos de obesidad severa.

“Si bien en los últimos años se ha avanzado mucho, aún quedan mitos a desterrar como que ‘la obesidad es falta de voluntad’: la biología lucha contra la pérdida de peso; no es una elección moral, es un desajuste metabólico. Asimismo, otro mito a desterrar es que ‘Existen dietas mágicas’, las dietas restrictivas suelen fracasar y provocar el efecto rebote. Lo que funciona es el cambio de hábitos sostenible”, indicó la doctora Juliana Gómez.

Además, la profesional indicó: "La obesidad no es un defecto de carácter ni una cuestión estética, es un desafío de salud pública que merece respeto, ciencia y empatía. Pedir ayuda profesional es el primer paso para recuperar la calidad de vida, no para alcanzar un ideal de belleza, sino para ganar años de bienestar”.