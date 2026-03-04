Cultura recordó cómo se elegirá a la Reina de la Vendimia, con boleta única y el voto del público

El esquema está avalado por la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y de la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave).

Votación vendimia 1 De los 300 votos, 236 se reparten entre los distintos sectores del público para elegir a la Reina Nacional de la Vendimia.

En el caso del público, la selección no dependerá de la terminación del DNI, sino del número de asiento que figura en la entrada y del paño correspondiente dentro del teatro. Participarán todos los sectores: Malbec, Cabernet, Tempranillo, Bonarda, Chardonnay y Torrontés.

Los números se definirán por sorteo antes de que comience el espectáculo y se anunciarán en las pantallas del predio. Las personas elegidas deberán permanecer en sus asientos, donde recibirán la urna para votar. Con este mecanismo se busca agilizar el proceso y evitar demoras en los accesos.

La distribución de votos por sector será la siguiente: 67 votos para el sector Tempranillo, 54 votos para Bonarda, 53 para Malbec, 40 para Chardonnay, 11 para Torrontés y 11 para Cabernet.

Boleta única y voto no obligatorio

La votación se hará con boleta única, en la que figurarán las 18 candidatas a la corona vendimial. Cada elector deberá marcar con una cruz a su postulante y firmar la planilla correspondiente, luego de la verificación de sus datos y ubicación.

Además del público sorteado, votarán los 18 intendentes y el director del Acto Central. La Corenave tendrá 15 votos y la Covinave otros 15. También se asignarán 15 sufragios, por sorteo, a representantes de medios acreditados en el teatro griego.

El voto no es obligatorio. En el caso de turistas, no estarán obligados a participar. Si la persona sorteada es menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante para que emita el voto.

Por su parte, los intendentes, las comisiones, el director del Acto Central y los representantes de prensa votarán en los tótems dispuestos en el ingreso al teatro griego, como es habitual.