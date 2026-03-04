Como cada año, este sábado 7 de marzo el Frank Romero Day será el escenario de la elección de la Reina de la Vendimia y su virreina. El sistema será el mismo que se aplica desde 2024: boleta única y 300 votos distribuidos entre el público, intendentes, comisiones vendimiales y prensa acreditada. El mecanismo se creó para ordenar el proceso y hacerlo más ágil y transparente durante la noche central.
Cultura recordó cómo se elegirá a la Reina de la Vendimia, con boleta única y el voto del público
Tal y como ocurre desde el 2024, se repartirán 300 sufragios para elegir a la Reina de la Vendimia. Votarán los 18 intendentes y el director de la fiesta
Como es tradición, también votará el director del Acto Central, en este caso, Pablo Perri.
Cómo se reparten los 300 votos
Los sufragios estarán distribuidos entre el público presente en el teatro griego, los 18 intendentes de Mendoza, las comisiones de reinas y virreinas nacionales y representantes de medios de comunicación acreditados.
El esquema está avalado por la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y de la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave).
En el caso del público, la selección no dependerá de la terminación del DNI, sino del número de asiento que figura en la entrada y del paño correspondiente dentro del teatro. Participarán todos los sectores: Malbec, Cabernet, Tempranillo, Bonarda, Chardonnay y Torrontés.
Los números se definirán por sorteo antes de que comience el espectáculo y se anunciarán en las pantallas del predio. Las personas elegidas deberán permanecer en sus asientos, donde recibirán la urna para votar. Con este mecanismo se busca agilizar el proceso y evitar demoras en los accesos.
La distribución de votos por sector será la siguiente: 67 votos para el sector Tempranillo, 54 votos para Bonarda, 53 para Malbec, 40 para Chardonnay, 11 para Torrontés y 11 para Cabernet.
Boleta única y voto no obligatorio
La votación se hará con boleta única, en la que figurarán las 18 candidatas a la corona vendimial. Cada elector deberá marcar con una cruz a su postulante y firmar la planilla correspondiente, luego de la verificación de sus datos y ubicación.
Además del público sorteado, votarán los 18 intendentes y el director del Acto Central. La Corenave tendrá 15 votos y la Covinave otros 15. También se asignarán 15 sufragios, por sorteo, a representantes de medios acreditados en el teatro griego.
El voto no es obligatorio. En el caso de turistas, no estarán obligados a participar. Si la persona sorteada es menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante para que emita el voto.
Por su parte, los intendentes, las comisiones, el director del Acto Central y los representantes de prensa votarán en los tótems dispuestos en el ingreso al teatro griego, como es habitual.