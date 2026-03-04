Científicos usan la IA para descifrar un antiguo misterio de la época de Roma

La inteligencia artificial procesó cerca de cien conjuntos de reglas pertenecientes a juegos medievales y antiguos de la misma zona geográfica. Tras ejecutar miles de partidas simuladas, el sistema identificó nueve variantes que coincidían con el desgaste físico de la piedra de Roma. El resultado apunta a que se trataba de un juego de bloqueo, donde dos participantes intentaban acorralar las piezas del oponente, fabricadas probablemente de vidrio o hueso.

La vigencia de un juego de mesa milenario

tablero romano Los científicos estudiaron a fondo este milenario juego de mesa.

Este descubrimiento permite cambiar la cronología conocida sobre los juegos de estrategia en Europa. Hasta este hallazgo, la comunidad académica consideraba que los juegos de bloqueo aparecieron mucho después, en la época medieval. La investigación demuestra que este tipo de juego de mesa ya formaba parte del ocio cotidiano en los asentamientos fronterizos del imperio, mucho antes de lo que sugerían las evidencias previas.

El uso de estas nuevas metodologías facilita la recuperación de tradiciones orales que nunca llegaron al papel. Al simular el comportamiento humano a través de algoritmos, los científicos logran devolver a la vida prácticas sociales desaparecidas. El tablero, ahora bautizado como Ludus Coriovalli, permite que cualquier persona interesada pueda experimentar las mismas tácticas que los antiguos romanos mediante la plataforma digital utilizada en el estudio.