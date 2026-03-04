Hace más de un siglo, las excavaciones en la actual ciudad de Heerlen permitieron el hallazgo de una losa de piedra caliza con marcas inusuales. Aunque el objeto recibió la etiqueta de juego de mesa de la época de Roma, el funcionamiento exacto de sus mecánicas permaneció en el olvido durante décadas. Recientemente, un equipo de científicos decidió retomar la investigación de este artefacto utilizando tecnología de vanguardia para comprender cómo se divertían los antiguos habitantes de la región.
Científicos usan la IA para descifrar un antiguo misterio de la época de Roma
Un grupo de científicos emplea herramientas de inteligencia artificial para reconstruir las reglas de un misterioso tablero hallado en los Países Bajos.
Walter Crist, investigador de la Universidad de Leiden, analizó la pieza en el Het Romeins Museum tras notar patrones de desgaste que no encajaban con otros pasatiempos conocidos. Las marcas en la superficie indicaban que los jugadores deslizaban piezas de forma repetida siguiendo trayectorias específicas. Al no existir registros escritos sobre este entretenimiento de Roma, el equipo recurrió a la inteligencia artificial para procesar las posibles variantes de movimiento.
El análisis de los científicos mediante procesos digitales
Para obtener datos precisos, se realizaron escaneos en tres dimensiones que permitieron observar surcos de apenas fracciones de milímetro. Estos detalles revelaron qué zonas del tablero tuvieron un uso más intenso por parte de los jugadores originales. Posteriormente, los especialistas integraron esta información en el sistema Ludii, una base de datos y motor de computación diseñado para analizar y ejecutar reglas de juegos históricos de diversas culturas.
La inteligencia artificial procesó cerca de cien conjuntos de reglas pertenecientes a juegos medievales y antiguos de la misma zona geográfica. Tras ejecutar miles de partidas simuladas, el sistema identificó nueve variantes que coincidían con el desgaste físico de la piedra de Roma. El resultado apunta a que se trataba de un juego de bloqueo, donde dos participantes intentaban acorralar las piezas del oponente, fabricadas probablemente de vidrio o hueso.
La vigencia de un juego de mesa milenario
Este descubrimiento permite cambiar la cronología conocida sobre los juegos de estrategia en Europa. Hasta este hallazgo, la comunidad académica consideraba que los juegos de bloqueo aparecieron mucho después, en la época medieval. La investigación demuestra que este tipo de juego de mesa ya formaba parte del ocio cotidiano en los asentamientos fronterizos del imperio, mucho antes de lo que sugerían las evidencias previas.
El uso de estas nuevas metodologías facilita la recuperación de tradiciones orales que nunca llegaron al papel. Al simular el comportamiento humano a través de algoritmos, los científicos logran devolver a la vida prácticas sociales desaparecidas. El tablero, ahora bautizado como Ludus Coriovalli, permite que cualquier persona interesada pueda experimentar las mismas tácticas que los antiguos romanos mediante la plataforma digital utilizada en el estudio.