Quini 6: cuánto ganó y de dónde es el nuevo ganador del sorteo del miércoles

Otra vez el Quini 6 hizo millonario a un apostador del interior del país tras conseguir los seis aciertos en el sorteo del miércoles. Con este ya son tres los sorteos consecutivos con ganadores millonarios

Fabricio Panella
¡Nuevamente el Quini 6 es noticia por otro ganador millonario! Esta vez un apostador obtuvo seis aciertos en su jugada y ganó $780 millones en el sorteo 3353 de este miércoles 4 de marzo de 2026. De esta manera se amplía la racha positiva de este juego de azar con tres premios millonarios consecutivos.

El premio mayor del sorteo del miércoles del Quini 6 fue en la modalidad La Segunda y el feliz apostador también pertenece al interior del país.

Quini 6: cuánto ganó y de dónde es el nuevo ganador del sorteo del miércoles

Con este ganador de un premio millonario, el Quini 6 se convierte en el juego de azar más atractivo del país:

  • El ganador es de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan
  • Ganó $780 millones con seis aciertos en la modalidad La Segunda del Quini 6
  • Los números favorecidos fueron el 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

Anteriormente, el Quini 6 ya había convertido en millonarios a otros cinco apostadores:

Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo

  • TRADICIONAL

10 - 41 - 07 - 06 - 25 - 15

POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)

45 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $722.000

1.979 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $4.900

  • LA SEGUNDA

13 - 11 - 15 - 19 - 12 - 25

1 GANADOR con 6 aciertos (cobrará $780 millones). Localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan

56 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $580.000

2.489 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.900

  • REVANCHA

26 - 11 - 29 - 35 - 06 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $861 millones)

  • SIEMPRE SALE

31 - 01 - 17 - 05 - 14 - 38

20 GANADORES con 5 aciertos (cada uno se lleva más de $14 millones)

  • POZO EXTRA

10 - 41 - 07 - 06 - 25 - 15 - 13 - 11 - 19 - 12 - 26 - 29 - 35 - 34

484 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $320.000)

