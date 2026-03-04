Quini 6: cuánto ganó y de dónde es el nuevo ganador del sorteo del miércoles.

El ganador es de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan

Ganó $780 millones con seis aciertos en la modalidad La Segunda del Quini 6

Los números favorecidos fueron el 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

Anteriormente, el Quini 6 ya había convertido en millonarios a otros cinco apostadores:

Tres ganadores de Catamarca, Córdoba y Santa Fe se repartieron más de $2.700 millones en las modalidades La Segunda y Revancha del sorteo 3351 del miércoles 25 de febrero de 2026

se repartieron más de $2.700 millones en las modalidades La Segunda y Revancha del sorteo 3351 del miércoles 25 de febrero de 2026 Dos apostadores de Buenos Aires y Córdoba ganaron más de $8.000 millones en la modalidad Tradicional del sorteo 3352 del domingo 1 de marzo de 2026

Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo

TRADICIONAL

10 - 41 - 07 - 06 - 25 - 15

POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)

45 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $722.000

1.979 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $4.900

LA SEGUNDA

13 - 11 - 15 - 19 - 12 - 25

1 GANADOR con 6 aciertos (cobrará $780 millones). Localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan

56 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $580.000

2.489 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.900

REVANCHA

26 - 11 - 29 - 35 - 06 - 34

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $861 millones)

SIEMPRE SALE

31 - 01 - 17 - 05 - 14 - 38

20 GANADORES con 5 aciertos (cada uno se lleva más de $14 millones)

POZO EXTRA

10 - 41 - 07 - 06 - 25 - 15 - 13 - 11 - 19 - 12 - 26 - 29 - 35 - 34

484 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $320.000)