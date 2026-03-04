Inicio Sociedad Quini 6
¿Jugaste?

Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo

Los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece este popular juego de azar de Lotería de Santa Fe

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo

Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo

El Quini 6 realizó este miércoles 4 de marzo de 2026 el sorteo 3353, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Embed - Transmisión en vivo Lotería de Santa Fe

Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo

  • TRADICIONAL

Esperando resultados

  • LA SEGUNDA

Esperando resultados

  • REVANCHA

Esperando resultados

  • SIEMPRE SALE

Esperando resultados

  • POZO EXTRA

Esperando resultados

quini 6 sorteo resultados ganadores 1
Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del mi&eacute;rcoles 4 de marzo.

Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar