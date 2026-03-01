El Quini 6 realizó este domingo 1 de marzo de 2026 el sorteo 3352, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3352 del domingo 1 de marzo
- TRADICIONAL
27 - 12 - 19 - 10 - 20 - 18
2 GANADORES con 6 aciertos (cobrarán más de $4.100 millones cada uno)
Muñiz, provincia de Buenos Aires, y Cosquín, provincia de Córdoba
- LA SEGUNDA
Esperando resultados
- REVANCHA
Esperando resultados
- SIEMPRE SALE
Esperando resultados
- POZO EXTRA
Esperando resultados
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15