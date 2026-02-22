El Quini 6 realizó este domingo 22 de febrero de 2026 el sorteo 3350, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3350 del domingo 22 de febrero
- TRADICIONAL
39 - 00 - 45 - 27 - 36 - 05
- LA SEGUNDA
Esperando resultados
- REVANCHA
- SIEMPRE SALE
- POZO EXTRA
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15