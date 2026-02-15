REVANCHA

07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37

SIEMPRE SALE

04 - 07 - 12 - 22 - 26 - 39

POZO EXTRA

03 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 21 - 24 - 26 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43

quini 6 sorteo miercoles Quini 6: los resultados del sorteo 3348 del domingo 15 de febrero.

Quini 6: ganadores del sorteo 3348 del domingo 15 de febrero

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $7.273.081.112,85

TRADICIONAL 5 aciertos, 23 ganadores $1.959.132,91

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.601 ganadores $8.443,48

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.513.628.953,20

SEGUNDA 5 aciertos, 41 ganadores $1.099.025,78

SEGUNDA 4 aciertos, 2.308 ganadores $5.857,03

REVANCHA 6 aciertos, 1 GANADOR $8.061.570.084,60

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 59 ganadores $6.850.800,15

POZO EXTRA 6 aciertos, 3.473 ganadores $44.630,00

quini 6 numeros ganadores sorteo.jpg Quini 6: los resultados del sorteo 3348 del domingo 15 de febrero.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea: