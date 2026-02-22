No sólo cometió un abuso sexual. No sólo la víctima fue la hermana de su pareja. No sólo que la mujer estaba en silla de ruedas. Sino que además aprovechó que su esposa se encontraba en el hospital dando a luz a uno de sus hijos. Ahora, el hombre de 59 años fue condenado tras admitir haber cometido al menos 3 años de violaciones contra su cuñada en San Rafael.
Aprovechó que su pareja estaba en el hospital dando a luz y abusó de su cuñada que está en silla de ruedas
El hombre admitió haber cometido los abusos sexuales durante al menos 3 años y fue condenado a 6 años de cárcel
El hombre de 59 años, empleado en una fábrica de conservas y padre de 3 hijos, decidió no estirar mucho más su agonía judicial. Luego de ser detenido a fines del año pasado, el miércoles último pasó por un juicio abreviado donde admitió haber cometido los reiterados abusos sexuales contra su cuñada, una pintora que hoy tiene 43 años.
La jueza María Laura Vera lo condenó a una pena de 6 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal en indeterminada cantidad de veces. Ese fue el acuerdo al que arribaron la Fiscalía de San Rafael y el defensor oficial que representó al hombre -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima-.
Abusó sexualmente de su cuñada con discapacidad
El caso se develó gracias a un tratamiento psicológico que se encontraba realizando la víctima a mediados del año pasado. En una de las sesiones con la profesional le reveló que durante varios años había sido abusada sexualmente por el esposo de su hermana.
Los hechos ocurrieron desde 1999 en un domicilio ubicado en las inmediaciones del centro de San Rafael. Allí vivía la víctima, una joven que por entonces tenía entre 17 y 18 años. La mujer tiene una discapacidad por la cual no puede movilizar sus piernas y utiliza silla de ruedas para trasladarse. En ese entonces convivía con su madre y sus hermanos. Mientras, su hermana mayor con su esposo vivían en una casa colindante ubicada dentro del mismo terreno.
En su relato, la mujer recordó ese año como el comienzo de los abusos sexuales y lo tenía muy presente por un dato clave: fue cuando nació uno de sus sobrinos. De hecho, narró que el primer abuso sexual ocurrió cuando su hermana estaba internada en el hospital tras dar a luz y quedó sola en el domicilio con su cuñado.
Los abusos sexuales se fueron sucediendo hasta la primavera de 2015, cuando ya tenía 31 años. El modus operandi era casi siempre el mismo: el hombre aprovechaba los horarios nocturnos para ingresar a su habitación y accederla vaginal y/o vía anal.
Como suele ocurrir en estos casos, el abusador la amenazaba: le decía que tenía que debía guardar el secreto y llevárselo "a la tumba". También lanzaba frases como "tu hermana no quiere hacer nada conmigo así que ahora te toca a vos".
En la condena se tuvieron en cuenta los abusos sexuales ocurridos entre 2013 y 2016, ya que los anteriores se encontraban prescriptos por el paso del tiempo, según confirmaron fuentes judiciales.