Este miércoles comenzará un juicio por un caso de abuso sexual que no es de los más frecuentes: una mujer acusada de violar a un niño. La sospechosa de 61 años arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel por haber violado a su sobrino a mediados de 2014 en una casa ubicada en Las Heras.
Comienza el juicio contra una mujer acusada de abusar de su sobrino cuando era niño
La mujer de 61 años arriesga una dura condena por el abuso sexual que habría ocurrido a mediados de 2014 en Las Heras
El caso se destapó en septiembre de 2022, cuando la madre del chico -actualmente fallecida- llamó al 911 y notificó lo que le acababa de contar su hijo de entonces 16 años. El adolescente le dijo que no quería quedarse más en la casa de su padre -el matrimonio estaba separado- por algo que le había ocurrido años atrás.
El menor de edad le dijo que cuando tenía 8 años, a mediados de 2014, había sufrido un abuso sexual por parte de su tía paterna. El expediente derivó en la detención de la sospechosa recién en mayo de 2024.
La investigación por abuso sexual
En la denuncia primaria, que luego fue ampliada con más detalles por el adolescente cuando declaró en cámara Gesell, relató que en esa ocasión se había quedado solo con su tía porque a su padre le había salido un trabajo de urgencia. En el interior del domicilio ubicado en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, fue que la mujer lo abordó.
Su tía lo encerró con una traba en la puerta, lo obligó a desvestirse, a que la tocara en sus partes íntimas y también se subió encima del cuerpo del niño, aunque nunca quedó claro en el expediente si hubo acceso carnal en el abuso.
Además del relato de la víctima y de su madre, en el expediente se incorporaron informes psicológicos y psiquiátricos que avalaron el relato sobre el abuso sexual. También declararon otros testigos a los que el adolescente les comentó la situación, como amigos y su novia.
La postura de la defensa de la mujer de 61 años es que el joven inventó toda la historia para no ir más a la casa de su padre. La sospechosa se encuentra actualmente con prisión preventiva en modalidad domiciliaria.
Lo cierto es que este miércoles comenzará el juicio y se extenderá hasta la próxima semana. La mujer arriesga una pena de entre 8 y 20 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por estar encargado de la guarda de la víctima.