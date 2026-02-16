Comienza el juicio contra una mujer acusada de abusar de su sobrino cuando era niño

Polo Judicial.jpg En los próximos días se definirá el caso de abuso sexual.

La investigación por abuso sexual

En la denuncia primaria, que luego fue ampliada con más detalles por el adolescente cuando declaró en cámara Gesell, relató que en esa ocasión se había quedado solo con su tía porque a su padre le había salido un trabajo de urgencia. En el interior del domicilio ubicado en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, fue que la mujer lo abordó.

Su tía lo encerró con una traba en la puerta, lo obligó a desvestirse, a que la tocara en sus partes íntimas y también se subió encima del cuerpo del niño, aunque nunca quedó claro en el expediente si hubo acceso carnal en el abuso.

Polo Judicial.jpeg La sospechosa de abuso sexual podría recibir hasta 20 años de cárcel.

Además del relato de la víctima y de su madre, en el expediente se incorporaron informes psicológicos y psiquiátricos que avalaron el relato sobre el abuso sexual. También declararon otros testigos a los que el adolescente les comentó la situación, como amigos y su novia.

La postura de la defensa de la mujer de 61 años es que el joven inventó toda la historia para no ir más a la casa de su padre. La sospechosa se encuentra actualmente con prisión preventiva en modalidad domiciliaria.

Lo cierto es que este miércoles comenzará el juicio y se extenderá hasta la próxima semana. La mujer arriesga una pena de entre 8 y 20 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por estar encargado de la guarda de la víctima.