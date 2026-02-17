Quién era el hombre que falleció ahogado en El Carrizal

"No llegué a agarrarlo por milésimas de segundo", describió el joven, conmocionado, en Canal 7.

Las posibles causas del ahogamiento

Según Leonardo, hay dos razones que podrían explicar por qué su suegro no logró regresar a la orilla. Por un lado, el agua comenzó a darle la sensación de que lo succionaba hacia abajo, probablemente por la diferencia abrupta de profundidades característica de esa zona del dique. Por el otro, el cansancio lo podría haber vencido en medio del esfuerzo.

yerno hombre ahogado en el carrizal Leonardo, yerno del hombre que falleció ahogado en El Carrizal.

"Hice lo posible para que no pasara esto, pero no pude porque no llegué a tiempo", lamentó Leonardo, luego de contar que Claudio iba al Carrizal desde muy chico.

El operativo para rescatar al hombre en El Carrizal

La tragedia ocurrió entre las 6 y las 6.15 de la mañana de este martes. La Policía rápidamente montó un operativo en el lugar que incluyó también a Personal de Bomberos y de Náutica, quienes trabajaron en el lugar hasta que encontraron el cuerpo de la víctima alrededor de las 10.