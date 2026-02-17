Claudio Fontagnol, de 36 años, fue hallado ahogado a 30 metros de la Bahía de los Pobres, en El Carrizal, de acuerdo con la información oficial del Ministerio de Seguridad. El hombre vivía en el barrio Junín, de Las Heras, y era un asiduo pescador, según se puede ver en sus redes sociales.
Quién era el hombre que falleció ahogado en El Carrizal
Claudio Fontagnol se metió al agua en la Bahía de los Pobres y no pudo regresar. Estaba con su familia cuando ocurrió la tragedia
La tragedia ocurrió este martes por la mañana alrededor de las 6 cuando Claudio se metió al agua para sacar una boya brillante que flotaba a pocos metros. La víctima estaba acompañado de su pareja de 57 años, su hijastra de 28, su yerno de 29, de un amigo de la familia de 50 y 2 menores de edad.
Leonardo, yerno de Fontagnol, intentó socorrerlo y contó que lo vio tirarse para nadar unos 20 metros. Luego de unos minutos advirtió que no podía salir y se tiró al agua para auxiliarlo.
"No llegué a agarrarlo por milésimas de segundo", describió el joven, conmocionado, en Canal 7.
Las posibles causas del ahogamiento
Según Leonardo, hay dos razones que podrían explicar por qué su suegro no logró regresar a la orilla. Por un lado, el agua comenzó a darle la sensación de que lo succionaba hacia abajo, probablemente por la diferencia abrupta de profundidades característica de esa zona del dique. Por el otro, el cansancio lo podría haber vencido en medio del esfuerzo.
"Hice lo posible para que no pasara esto, pero no pude porque no llegué a tiempo", lamentó Leonardo, luego de contar que Claudio iba al Carrizal desde muy chico.
El operativo para rescatar al hombre en El Carrizal
La tragedia ocurrió entre las 6 y las 6.15 de la mañana de este martes. La Policía rápidamente montó un operativo en el lugar que incluyó también a Personal de Bomberos y de Náutica, quienes trabajaron en el lugar hasta que encontraron el cuerpo de la víctima alrededor de las 10.