Lian Flores, niño desaparecido en Córdoba: la última novedad que emociona a su familia

Durante el avance del expediente, se solicitó la detención de vecinos luego de que en sus teléfonos celulares se detectaran archivos de abuso sexual infantil, una medida adoptada como parte de una línea de investigación abierta para profundizar distintas hipótesis, aunque no se informó una conexión directa con el paradero del menor.

Lian Flores: la última novedad que trae esperanzas a la familia

El Gobierno Nacional resolvió aumentar la recompensa para quienes aporten datos que permitan encontrar a Lian Flores, el niño desaparecido en Córdoba.

La suma fue elevada a $20 millones y se mantiene vigente para toda persona que brinde información útil, precisa y comprobable ante las autoridades.

Además, se difundió una actualización del rostro del menor, que fue realizada mediante herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de proyectar cómo podría verse en la actualidad y facilitar su reconocimiento. La imagen fue difundida para sostener la búsqueda activa y ampliar su visibilidad.

Desde el inicio del caso se activaron mecanismos de alerta para reforzar la difusión a nivel nacional y se mantuvo la convocatoria a la comunidad para colaborar con cualquier dato que pudiera resultar relevante.

La familia de Lian Flores sueña con encontrarlo

La familia de Lian Flores reiteró en distintas oportunidades su convicción de que está con vida: “Mi hijo está vivo”, expresó su madre en declaraciones públicas, al insistir en que mantienen la esperanza y piden que la investigación continúe hasta esclarecer lo ocurrido.

A doce meses de estar desaparecido, la causa sigue en etapa investigativa, con medidas en curso y sin confirmaciones sobre el destino del niño.