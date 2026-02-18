Tragedia en la montaña: una avalancha mató a ocho esquiadores y uno de encuentra desaparecido

Tragedia avalancha muertes La enorme avalancha provocó la muerte de ocho esquiadores, buscan a uno y seis salvaron milagrosamente su vida.

“Decir que eran condiciones climáticas extremas sería quedarse corto: muchísima nieve, vientos huracanados, ráfagas que hacían imposible ver”, afirmó el sheriff de Nevada, Shannan Moon.

“Dos de los seis no podían moverse. No podían caminar debido a las heridas que sufrieron durante la avalancha”, agregó Moon, quien informó en una rueda de prensa que uno de ellos continúa hospitalizado. “Continuamos buscando a uno de los miembros del grupo”, aseguró.

Moon se negó a identificar a las víctimas tras conversar con sus familiares, pero detalló que habían llegado desde distintas regiones de Estados Unidos.

La avalancha se produjo durante la mañana del martes en la montaña de 2.777 metros de altura, que forma parte del Bosque Nacional de Tahoe. El fenómeno impactó a un grupo de 15 personas, entre los que se encontraban 11 esquiadores y cuatro guías de la compañía operadora Blackbird Mountain.

En un primer momento se había informado que eran 16 las personas afectadas, pero las autoridades confirmaron luego que una persona había desistido del paseo a última hora.

Moon aseguró que el grupo de turistas regresaba de un paseo de tres días en la región junto a cuatro guías cuando se produjo el violento alud.

“Las personas que sobrevivieron a reportaron que trataban de retirarse en grupo, que alguien vio la avalancha, que gritó ‘avalancha’, y que los cubrió rápidamente”, dijo un miembro del equipo de seguridad del lugar.

Quienes resistieron al impacto de la avalancha, encontraron cerca a tres de las víctimas fatales, mientras esperaban por el rescate. Horas después los socorristas localizaron al resto de los afectados. El grupo de rescatistas espera que en las próximas horas se produzca un panorama climático favorable para retirar los cuerpos de la montaña.

Tragedia avalancha montaña Una violenta avalancha provocó la muerte de ocho esquiadores en el norte de California, y uno se encuentra desaparecido.

Las autoridades de Nevada habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, donde se encuentra el pico Castle.

“Había muchas advertencias sobre esta tormenta. Estamos en conversaciones con la compañía de guías sobre los factores que pesaron en las decisiones que tomaron, pero esto definitivamente es una advertencia para todos”, aseguró Moon, quien lamentó la muerte de los esquiadores alcanzados por la avalancha.