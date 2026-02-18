Bajó 51 kilos llenándose con dos tipos de alimentos y sin inyecciones milagrosas

Adelgazó 51 kilos 3 La foto que le hizo clic en la cabeza a la mujer británica que adelgazó 51 kilos.

A partir de entonces decidió retomar un plan que había abandonado años atrás: Slimming World, un programa de grupos y seguimiento semanal. También contó que le daba miedo pesarse, pero que al volver comprobó que estaba en su máximo: casi 108 kg, el registro más alto de su vida.

La clave para bajar de peso no fue sacrificio ni pasar hambre, sino planificar y priorizar alimentos que la sacaran de la ansiedad por el tan poco aconsejable "picoteo". Kirsty dijo que se apoya en recetas del programa y que organiza el menú con su marido: si sabe que va a comer chocolate más tarde, ajusta el desayuno o el almuerzo para equilibrar. También sumó caminatas casi diarias y empezó a entrenar con una rutina tipo “del sillón a 5K” en cinta: hoy logra correr 20 minutos seguidos.

La mujer británica afirmó que su cambio se sostuvo en dos ejes:

Proteína (para quedar satisfecha)

Verduras (para comer volumen con menos calorías),

Además sumó granos integrales y platos “más caseros” como currys o preparaciones estilo pizza/pasta en versión más liviana.

Le dijo no a las inyecciones para adelgazar

“No quise probar inyecciones para adelgazar”, remarcó, y sostuvo que prefirió un método que le permita comer “normal”, pero con control.

El resultado, de acuerdo con lo que relató, fue pasar de casi 108 kg a alrededor de 60 kg, es decir bajó casi 51 kg, y volvió a un rango de talle 10-12 (más cercano a una talla chica/mediana en el sistema británico). Con esta pérdida de peso disminuyeron los dolores físicos, Kirsty recuperó seguridad y hasta consiguió un ascenso laboral.

Adelgazó 51 kilos 4 Kirsty y Charlie en la actualidad.

Actualmente, señaló, mantiene las fotos del casamiento en su casa: antes le generaban tristeza, pero ahora las mira como un recordatorio del camino recorrido.