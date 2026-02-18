Bajó 51 kilos llenándose con dos tipos de alimentos y sin inyecciones milagrosas

Todavía se siente incómoda al ver las fotos de su casamiento. Para que el vestido le entrara debieron realizarle modificaciones de último momento. Durante la fiesta temía sentarse y enfrentar el papelón de que la estresada tela se rajara. Kirsty Wright no la pasó bien en su boda, la que debía ser su noche más feliz: en la luna de miel sufría dolor de rodilla y espalda, según publica el sitio Daily Mail. No hacía dieta.
Según el relato de la mujer que hoy tiene 39 años, el aumento de peso se desató luego de formalizar con su marido Charlie. En ese tiempo engordó 16 kilos hasta llegar a pesar 108. También usó talla 18, la más grande del sistema británico y llegó a extremos -durante la pandemia- de comprar habitualmente "bolsas familiares" de chocolates de modo tal que cada integrante comiera uno. Es más, preparaba porciones de comida para dos personas y se las comía ella sola.
Cómo hizo una mujer británica para adelgazar 51 kilos
Una foto disparó el clic para que Kirsty decidiera hacer algo por su peso y su salud. En un viaje a Tailandia se inmortalizó al lado de un elefante al que -como experiencia- bañó en un río. Cuando vio la imagen sintió vergüenza.
A partir de entonces decidió retomar un plan que había abandonado años atrás: Slimming World, un programa de grupos y seguimiento semanal. También contó que le daba miedo pesarse, pero que al volver comprobó que estaba en su máximo: casi 108 kg, el registro más alto de su vida.
La clave para bajar de peso no fue sacrificio ni pasar hambre, sino planificar y priorizar alimentos que la sacaran de la ansiedad por el tan poco aconsejable "picoteo". Kirsty dijo que se apoya en recetas del programa y que organiza el menú con su marido: si sabe que va a comer chocolate más tarde, ajusta el desayuno o el almuerzo para equilibrar. También sumó caminatas casi diarias y empezó a entrenar con una rutina tipo “del sillón a 5K” en cinta: hoy logra correr 20 minutos seguidos.
La mujer británica afirmó que su cambio se sostuvo en dos ejes:
- Proteína (para quedar satisfecha)
- Verduras (para comer volumen con menos calorías),
- Además sumó granos integrales y platos “más caseros” como currys o preparaciones estilo pizza/pasta en versión más liviana.
Le dijo no a las inyecciones para adelgazar
“No quise probar inyecciones para adelgazar”, remarcó, y sostuvo que prefirió un método que le permita comer “normal”, pero con control.
El resultado, de acuerdo con lo que relató, fue pasar de casi 108 kg a alrededor de 60 kg, es decir bajó casi 51 kg, y volvió a un rango de talle 10-12 (más cercano a una talla chica/mediana en el sistema británico). Con esta pérdida de peso disminuyeron los dolores físicos, Kirsty recuperó seguridad y hasta consiguió un ascenso laboral.
Actualmente, señaló, mantiene las fotos del casamiento en su casa: antes le generaban tristeza, pero ahora las mira como un recordatorio del camino recorrido.