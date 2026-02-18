Kurt Cobain: un nuevo informe sostiene que lo mataron

El cuerpo lo encontró un electricista que iba a su domicilio a realizar un sistema de iluminación. El mito, incluso, dirá que estaba escuchando Automatic for the People, el disco de REM, y que había una carta, de puño y letra, cerca.

Kurt Cobain tenía 27 años -integrante del trístemente célebre club de los 27- y su hija Frances Bean tenía un año.

En el comienzo de ese abril, Kurt Cobain había escapado de un centro de rehabilitación en California. Saltó un muro, se tomó un taxi y, con una identidad falsa, tomó un avión a Los Ángeles. La adicción a la heroína había logrado un control total sobre su vida.

El lider de Nirvana atravesaba dolores crónicos de estómago, una fuerte depresión y mencionaba trastornos físicos de forma diaria. La exposición, con un auge imbatible del álbum Nevermind, terminó de componer un combo letal para su psiquis.

Entre el cóctel que fue encontrado en su cuerpo, había una dosis alta de morfina. Ese dato fue uno de los primeros que, en esa época, puso en duda el supuesto suicidio: ese registro refleja una contradicción. Con ese nivel de opioides no habría podido manipular y disparar el arma -una escopeta pesada-.

Sin embargo, las autoridades no avanzaron con otra investigación y el resultado toxicológico no modificó la respuesta sobre las causas del deceso.

La nueva teoría: "Esto es un homicidio"

Un equipo de investigadores independientes plantearon la discrepancias entre el informe forense y la teoría del suicidio: “Lo que encontraron no era una carta de despedida”, es uno de los primeros puntos que analizan.

Las palabras estaban dirigidas a un amigo imaginario que tenía de chico, Boddah, pero no describen un deseo real de morir. Kurt Cobain no era feliz, eso seguro: “Siento que la gente me odia… la mayoría del tiempo parezco un bebé quejumbroso”.

La parte final de esa carta, en la que menciona a su pareja Courtney Love, presenta un trazo diferente, como si hubiera sido escrito en otro momento y con otra letra. Eso generó otra de las controversias: ¿fue falsificada? ¿Qué estado de salud mental atravesaba el músico?

Un mes antes del hecho, Kurt Cobain había ingresado a un hospital de Roma con sobredosis. En ese momento, Courtney Love afirmó que fue un intento de suicidio y él lo negó. Los médicos dirían que fue una “intoxicación”. Ese episodio fue la última vez que las cámaras lo capturaron con vida.

Luego de ese episodio en Italia, todos veían a Cobain en cada esquina: en una plaza, en un shopping, deambulando por Seattle.

Durante una despedida pública, Love -de nombre real Courtney Michelle Harrison- leyó en voz alta fragmentos de esa carta y, junto a sus fans, exclamó: “¡Cobarde!"

La pareja era sumamente mediática: se habían conocido en Portland, habían intentando ir juntos a rehabilitación y tenían un pasado de bullying, abusos y una apabullante soledad.

Hubo testigos que afirmaron que Courtney Love les ofreció dinero para matar a su pareja. Todavía hoy le reclaman someterse a un detector de mentiras.

Volviendo a la nueva pericia, el informe hace referencia -justamente- a un tiro por parte de terceros: ante la incapacidad del músico por la presencia de drogas en su sistema, alguien debió disparar y luego colocó el arma, con una nota de suicidio en la escena. Junto con otras inconsistencias, afirman que el caso debería ser revisado.

Las contradicciones sobre su suicidio

Necrosis orgánica por hipoxia: el daño que se encontró en el cerebro y en distintos órganos, son resultado de una sobredosis y no del impacto de un disparo

La mencionada incapacidad física por sobredosis

Ausencia de manchas de sangre en su mano izquierda: la mano que sostenía el arma estaba “inusualmente” limpia. El arma habría sido colocada en su mano después de morir

El entorno estaba limpio. Alguien en ese estado no podría centrarse en orden el espacio a su alrededor

Posición anómala del casquillo: fue encontrado en dirección opuesta a la trayectoria que debería haber realizado

Falta de sangre en las vías respiratorias: esto refuerza la teoría de que su corazón había colapsado antes del disparo

Inconsistencia en la nota de suicidio

“Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”, declaró la investigadora Michelle Wilkins al Daily Mirror: “Esta persona no murió rápidamente por un disparo”. Según esta teoría, Cobain fue incapacitado antes del disparo.

Desde la Oficial Oficial Forense cuestionaron el informe y explicaron que “no hay pruebas para reabrir la causa, fue un suicidio”.

Fuente: pagina12.com.ar