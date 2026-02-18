India considera restringir el acceso a las redes sociales a los jóvenes: qué propone el gobierno y por qué

Acceso restringido o bloqueado a cuentas sin autorización parental.

Restricciones de tiempo para limitar la duración diaria de uso.

Supervisión de contenidos más estricta para quienes no superen la edad mínima.

Aunque todavía no se definió oficialmente la edad límite ni cómo se implementaría el control, el debate gira en torno a si debería fijarse un umbral similar a propuestas en otros países (por ejemplo, 16 años) y qué sistemas de verificación de edad serían confiables sin vulnerar la privacidad de los usuarios.

Motivos detrás de la iniciativa

Según informa Noticias Argentinas, las autoridades indias argumentan que la medida responde a una preocupación creciente por los efectos nocivos del uso excesivo de redes sociales en los jóvenes, especialmente en áreas como:

Salud mental: aumento de ansiedad, depresión y baja autoestima atribuida al uso intensivo de redes.

Adicción digital: uso compulsivo de aplicaciones que afectan el rendimiento escolar o el descanso.

Exposición a contenidos dañinos: violencia, intimidación cibernética (cyberbullying) y pornografía.

Riesgos de seguridad y privacidad: compartición de datos sensibles por parte de menores sin supervisión.

Particularmente, el gobierno ha señalado la necesidad de proteger a niños y adolescentes, quienes según estudios pueden ser más vulnerables a las dinámicas adictivas y a la presión social que generan las plataformas digitales.

Lo informó el ministro de Tecnología, Ashwini Vaishnaw. Menos redes sociales. Es lo que se plantea en India.

¿Qué impactos podría tener una restricción así?

De implementarse, la propuesta podría convertirse en una de las medidas más ambiciosas a nivel mundial para controlar el uso de redes sociales por parte de menores. Entre los posibles efectos:

Los gigantes tecnológicos tendrían que ajustar sus plataformas para cumplir con requisitos de verificación de edad, supervisión parental y límites de uso.

Los adolescentes podrían verse obligados a buscar alternativas (como VPN o cuentas falsas) para eludir bloqueos, algo que preocupa a especialistas en seguridad digital.

Los padres y educadores serían convocados a participar de forma más activa en el monitoreo del uso digital responsable.

El debate internacional sobre regulación digital se intensificaría al poner a India en el centro de la discusión sobre políticas públicas y derechos digitales.

Reacciones y críticas públicas

La propuesta generó respuestas diversas. Expertos en derechos digitales y libertad de expresión advierten que una restricción estricta podría afectar la libertad de acceso a la información y poner en riesgo la privacidad de los usuarios si se utilizan métodos de verificación intrusivos. También señalan que se necesitaría un equilibrio entre protección y educación digital, promoviendo competencias y uso consciente en lugar de prohibiciones absolutas.

Por otro lado, organizaciones orientadas a la defensa de la infancia apoyan medidas que protejan a los menores de contenido dañino y presiones sociales vinculadas al uso intensivo de redes, aunque suelen promover modelos educativos y de acompañamiento familiar más que bloqueos totales.