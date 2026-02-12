Rusia desafía militarmente a Estados Unidos y China con un pacto estratégico

En la práctica, RELOS permite que la Armada de la India haga escala en puertos rusos en el Ártico o el Pacífico, como Vladivostok o Murmansk, y que equipos de Rusia utilicen instalaciones en la India durante ejercicios navales o aéreos, reduciendo barreras burocráticas y logísticas que normalmente complican este tipo de cooperación.

India- Rusia (1)

¿Por qué es importante esta alianza con Rusia?

Para analistas internacionales, este acuerdo es una actualización de décadas de colaboración estratégica entre ambos países. India ha sido tradicionalmente uno de los mayores compradores de material militar ruso, desde cazas y sistemas antiaéreos hasta proyectos conjuntos como el misil BrahMos. Pero RELOS va más allá de la venta de armas. Formaliza una interoperabilidad operativa que puede facilitar la actuación conjunta en escenarios multinacionales, desde ejercicios hasta misiones de ayuda humanitaria y socorro ante desastres.

Además, este pacto encaja en la política exterior india de “múltiples alineamientos”, donde Nueva Delhi busca mantener relaciones fuertes con potencias de diferentes bloques geopolíticos. India tiene acuerdos logísticos similares con otros países, como Estados Unidos y Japón, que también permiten interoperabilidad en ejercicios y operaciones, pero RELOS con Rusia destaca por la amplitud de acceso recíproco a instalaciones militares en regiones estratégicas como el Océano Índico y más allá.