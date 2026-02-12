En los últimos meses de 2025, y ratificado formalmente por el parlamento ruso, Rusia dio un paso que refleja la profundidad de su histórica alianza. La ratificación de este acuerdo de apoyo logístico militar permite a las fuerzas armadas de ambos países usar mutuamente bases, puertos, aeródromos y otras facilidades logísticas durante ejercicios, entrenamientos y operaciones conjuntas.
Este pacto fue aprobado primero por la Duma Estatal de Rusia (la cámara baja) y luego por el Consejo de la Federación (la cámara alta) antes de ser firmado por el presidente Vladímir Putin como ley federal el 15 de diciembre de 2025, un gesto simbólico que selló uno de los acuerdos más significativos entre Moscú e India en años recientes.
Rusia desafía militarmente a Estados Unidos y China con un pacto estratégico
Se trata del pacto conocido como RELOS, Reciprocal Exchange of Logistics Support, lo que hace especial a este acuerdo más allá de su lenguaje técnico es que no se trata solamente de una formalidad. Establece procedimientos claros para que buques de guerra, aeronaves y unidades militares de uno y otro país puedan operar con apoyo logístico en territorio aliado, ya sea para reabastecerse de combustible, recibir mantenimiento, efectuar reparaciones o llevar a cabo entrenamientos coordinados.
En la práctica, RELOS permite que la Armada de la India haga escala en puertos rusos en el Ártico o el Pacífico, como Vladivostok o Murmansk, y que equipos de Rusia utilicen instalaciones en la India durante ejercicios navales o aéreos, reduciendo barreras burocráticas y logísticas que normalmente complican este tipo de cooperación.
¿Por qué es importante esta alianza con Rusia?
Para analistas internacionales, este acuerdo es una actualización de décadas de colaboración estratégica entre ambos países. India ha sido tradicionalmente uno de los mayores compradores de material militar ruso, desde cazas y sistemas antiaéreos hasta proyectos conjuntos como el misil BrahMos. Pero RELOS va más allá de la venta de armas. Formaliza una interoperabilidad operativa que puede facilitar la actuación conjunta en escenarios multinacionales, desde ejercicios hasta misiones de ayuda humanitaria y socorro ante desastres.
Además, este pacto encaja en la política exterior india de “múltiples alineamientos”, donde Nueva Delhi busca mantener relaciones fuertes con potencias de diferentes bloques geopolíticos. India tiene acuerdos logísticos similares con otros países, como Estados Unidos y Japón, que también permiten interoperabilidad en ejercicios y operaciones, pero RELOS con Rusia destaca por la amplitud de acceso recíproco a instalaciones militares en regiones estratégicas como el Océano Índico y más allá.