Una polémica medida tomó por sorpresa a los usuarios de WhatsApp que residen en Rusia. El gobierno de Vladimir Putin bloqueó la aplicación de Meta. Lo mismo hizo con Telegram, favoreciendo el uso de una plataforma gubernamental denominada MAX, la cual ofrece funciones similares y busca posicionarse como líder en la rama de la comunicación instantánea.
Adiós WhatsApp: Rusia bloquea la aplicación de Meta y la reemplaza por una plataforma gubernamental
Además de WhatsApp, Rusia también bloqueó a Telegram y otras plataformas de consumo masivo como YouTube
Rusia bloquea WhatsApp y Telegram por no respetar la legislación local
Poco más de 100 millones de usuarios de WhatsApp comenzaron a experimentar el bloqueo impuesto en Rusia por el gobierno de Putin, representando un retroceso en la privacidad de los ciudadanos rusos.
Según el órgano regulador de telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, el bloqueo de WhatsApp se debe a que plataforma de Meta ha faltado al cumplimiento de las leyes locales sobre la protección de datos, fraude y soberanía digital.
Ante esto, desde la empresa liderada por Mark Zuckerberg manifestaron “Los esfuerzos para aislar a más de 100 millones de usuarios sin derecho a una comunicación privada y segura, es un retroceso que puede solo conducir al deterioro de la seguridad de la gente en Rusia”.
En este contexto, Roscomnadzor excluyó de su registro DNS nacional a los dominios de WhatsApp, Telegram y también otras plataformas de consumo masivo como YouTube, bajo el mismo argumento.
En el caso de Telegram, además de contar con la misma acusación que WhatsApp, el gobierno ruso también lo culpó de no querer borrar contenido considerado criminal y terrorista para las autoridades locales.
La paradoja de esto último es que en su reemplazo, Rusia promueve el uso de la aplicación MAX, una plataforma local que, por ley, debe venir instalada en todos los teléfonos fabricados y vendidos en el país europeo. Esta app nativa, la cual también permite enviar y recibir dinero, fue desarrollada por VKontakte, antigua empresa de Pável Dúrov, creador de Telegram, que fue absorbida por el gobierno en 2014.
Ante esto, Dúrov señaló que dicha medida del Rusia es solo un medio de presión para interrumpir la libertad de expresión y entrar en un círculo de vigilancia continuo. Por su parte, el bloqueo podría cesar solamente si las plataformas inician un diálogo con las autoridades y aceptan ajustarse a la legislación rusa. Mientras tanto, WhatsApp, Telegram y YouTube dejan de estar disponibles en dicho país.