Adiós WhatsApp: Rusia bloquea la aplicación de Meta y la reemplaza por una plataforma gubernamental

whatsapp 2 WhatsApp deja de estar disponible en Rusia.

Ante esto, desde la empresa liderada por Mark Zuckerberg manifestaron “Los esfuerzos para aislar a más de 100 millones de usuarios sin derecho a una comunicación privada y segura, es un retroceso que puede solo conducir al deterioro de la seguridad de la gente en Rusia”.

En este contexto, Roscomnadzor excluyó de su registro DNS nacional a los dominios de WhatsApp, Telegram y también otras plataformas de consumo masivo como YouTube, bajo el mismo argumento.

En el caso de Telegram, además de contar con la misma acusación que WhatsApp, el gobierno ruso también lo culpó de no querer borrar contenido considerado criminal y terrorista para las autoridades locales.

Telegram.jpg Telegram corre la misma suerte que WhatsApp en Rusia.

La paradoja de esto último es que en su reemplazo, Rusia promueve el uso de la aplicación MAX, una plataforma local que, por ley, debe venir instalada en todos los teléfonos fabricados y vendidos en el país europeo. Esta app nativa, la cual también permite enviar y recibir dinero, fue desarrollada por VKontakte, antigua empresa de Pável Dúrov, creador de Telegram, que fue absorbida por el gobierno en 2014.

Ante esto, Dúrov señaló que dicha medida del Rusia es solo un medio de presión para interrumpir la libertad de expresión y entrar en un círculo de vigilancia continuo. Por su parte, el bloqueo podría cesar solamente si las plataformas inician un diálogo con las autoridades y aceptan ajustarse a la legislación rusa. Mientras tanto, WhatsApp, Telegram y YouTube dejan de estar disponibles en dicho país.