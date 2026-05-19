Informes de la inteligencia europea señalaron que China capacitó a cerca de doscientos militares de Rusia, quienes luego terminaron en el frente de batalla de Ucrania. Los reportes coincidieron con un viaje oficial de Vladímir Putin a territorio asiático, semanas después de finalizar un encuentro diplomático previo con delegados estadounidenses. La revelación generó alarma mundial por el verdadero nivel de cooperación entre ambas potencias.
El origen de la acusación radica en un convenio bilingüe firmado a mediados del año pasado por las fuerzas armadas de las dos naciones. Según trascendió, el entrenamiento de los soldados se concentró en el manejo técnico de drones. Las prácticas ocurrieron en bases ubicadas en Pekín y en localidades del este, puntualmente en la región de Nanjing.
La formación China
Tres agencias europeas confirmaron el suceso, que debilitaría la postura pacifista del gobierno asiático en el conflicto. Analistas internacionales sugirieron que la participación de las autoridades locales superó las declaraciones oficiales de distanciamiento. Aunque el país suministraba componentes electrónicos de manera regular, el adiestramiento directo marcó un giro en las relaciones bilaterales.
Por su parte, la cancillería de China emitió un comunicado oficial donde insistió en su total neutralidad y en el fomento constante de mesas de diálogo para alcanzar la paz. Desde la administración central pidieron evitar provocaciones que busquen culpar de manera deliberada a actores externos.
Previamente, existían sospechas sobre el rol de las corporaciones asiáticas en el soporte logístico a Rusia. El gobierno de Ucrania mencionó anteriormente la supuesta fabricación de material bélico en suelo controlado por Moscú. Informes posteriores de institutos especializados ratificaron el flujo de tecnología para el ensamblaje de naves no tripuladas.