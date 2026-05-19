Tres agencias europeas confirmaron el suceso, que debilitaría la postura pacifista del gobierno asiático en el conflicto. Analistas internacionales sugirieron que la participación de las autoridades locales superó las declaraciones oficiales de distanciamiento. Aunque el país suministraba componentes electrónicos de manera regular, el adiestramiento directo marcó un giro en las relaciones bilaterales.

Por su parte, la cancillería de China emitió un comunicado oficial donde insistió en su total neutralidad y en el fomento constante de mesas de diálogo para alcanzar la paz. Desde la administración central pidieron evitar provocaciones que busquen culpar de manera deliberada a actores externos.

Previamente, existían sospechas sobre el rol de las corporaciones asiáticas en el soporte logístico a Rusia. El gobierno de Ucrania mencionó anteriormente la supuesta fabricación de material bélico en suelo controlado por Moscú. Informes posteriores de institutos especializados ratificaron el flujo de tecnología para el ensamblaje de naves no tripuladas.