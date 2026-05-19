El gobierno de Bolivia niega la renuncia del presidente Rodrigo Paz ante ola de bloqueos

Bolivia Reuters 2 Crecen las movilizaciones y bloqueos en todo el país.

En el plano educativo, las autoridades dispusieron la suspensión temporal de las clases presenciales en diversas escuelas de los distritos afectados, adoptando la modalidad virtual para garantizar la seguridad de los estudiantes. Los sectores movilizados fundamentan sus reclamos en demandas vinculadas con la calidad de los hidrocarburos, reformas sobre la propiedad de la tierra y la implementación de medidas urgentes frente a la compleja situación macroeconómica.

Respuestas institucionales y orden de detención

En el terreno judicial, la Fiscalía General formalizó medidas restrictivas contra referentes de la oposición política que impulsan los cortes de caminos. Un tribunal de justicia ordenó la captura del ex presidente Evo Morales, tras declararlo en rebeldía por no comparecer a las citaciones dispuestas en el marco de una investigación penal por presunta trata de personas en Tarija.

El dictamen judicial aceleró la confrontación entre los partidarios de los movimientos sociales movilizados y las fuerzas gubernamentales. Las organizaciones adheridas a las protestas advirtieron con profundizar los bloqueos si se ejecuta la detención de su referente sectorial; al mismo tiempo, el Ministerio de Gobierno de la gestión de Rodrigo Paz señaló que las manifestaciones responden a un interés estrictamente político orientado a desestabilizar la institucionalidad democrática.

Por su parte, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, ratificó que el Poder Ejecutivo no cederá a las presiones de las calles y calificó como improcedentes los pedidos de renuncia del jefe de Estado, quien asumió sus funciones hace seis meses. El funcionario subrayó que el gabinete de ministros continuará operando y condicionó la apertura de mesas de negociación formales al cese de las acciones violentas registradas en los espacios públicos paceños.

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Repercusiones y cruces internacionales

La coyuntura interna adquirió trascendencia regional a partir de la asistencia logística enviada desde el exterior. El gobierno nacional de la República Argentina, presidido por Javier Milei, dispuso el envío de dos aviones Hércules hacia territorio boliviano, con la finalidad explícita de prestar cooperación ante los graves inconvenientes de abastecimiento de insumos elementales en el país vecino.

La Casa Rosada manifestó de modo oficial su respaldo a las autoridades legítimamente electas frente a los intentos de alteración del orden constitucional. No obstante, esta intervención generó inmediatos cruces diplomáticos, debido a que el ex mandatario Evo Morales denunció de forma pública que las aeronaves argentinas transportaban material antidisturbios destinado a reprimir las manifestaciones locales de los trabajadores.

Desde la cuenta oficial de la vocería presidencial boliviana se rechazaron las acusaciones de militarización y se informó que el uso de los vuelos de carga responde únicamente a una red de asistencia humanitaria para el traslado de carne, pollo y mercaderías de primera necesidad. El panorama social conserva elevados índices de conflictividad, pero el Ejecutivo mantiene el despliegue técnico para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.