Máxima tensión en Bolivia: bloqueos, represión y desabastecimiento

Por otra parte, los sectores movilizados acusan una supuesta traición a las promesas de campaña por parte de la gestión de Rodrigo Paz Pereira. Los gremios cuestionan la eliminación del impuesto a la riqueza, la sanción de normativas vinculadas a la propiedad de la tierra y los anuncios sobre el cobro de nuevos gravámenes fiscales a los trabajadores independientes.

Bolivia en llamas

Bloqueos de rutas y alarma por desabastecimiento

El epicentro de las protestas se concentra en la región de El Alto y en los accesos a La Paz, donde manifestantes pertenecientes a la Federación de Campesinos 'Túpac Katari' y la Central Obrera Boliviana mantienen cercadas las vías de comunicación. Esta medida de fuerza, que ya se extiende por dos semanas, comenzó a generar consecuencias críticas en el normal desarrollo de la vida urbana y la provisión de insumos esenciales.

Analistas locales confirmaron que el desabastecimiento de alimentos de la canasta básica y de combustibles en las estaciones de servicio es evidente y provocó un fuerte incremento de precios. Asimismo, las autoridades del sector sanitario encendieron las alarmas debido a la escasez de oxígeno medicinal en los centros hospitalarios, producto de las dificultades que tienen los vehículos de emergencia para sortear los diferentes puntos de obstrucción vial.

Frente a este escenario complejo, la Cámara Nacional de Industrias advirtió sobre las pérdidas económicas del conflicto, las cuales se estiman entre los 50 y 60 millones de U$S por cada jornada de paralización. Ante la gravedad de la situación y los focos de violencia registrados, el gobierno de Argentina dispuso el envío de dos aviones Hércules con ayuda humanitaria para colaborar con la mitigación de los efectos del desabastecimiento.

La asistencia enviada por el país vecino busca aliviar la presión sobre los hospitales de la zona, que ya reportan insumos en niveles críticos para atender las urgencias de la población civil afectada.

crisis en bolivia Las protestas se desarrollan en casi todas las ciudades de Bolivia. El país está paralizado.

Disputa política y el trasfondo institucional

El componente político de las protestas está fuertemente entrelazado con la tensión interna que vive el movimiento popular boliviano y la reciente alternancia institucional. La gestión de Rodrigo Paz Pereira, iniciada en diciembre de 2025, interrumpió un ciclo de casi dos décadas de administraciones identificadas con el Movimiento al Socialismo.

La actual movilización cuenta con un marcado respaldo de las bases leales al ex presidente Evo Morales, quien actualmente resiste una orden de aprehensión emitida en su contra y permanece resguardado en la región del Trópico de Cochabamba. Los manifestantes aseguran que las medidas continuarán hasta lograr la dimisión del jefe de Estado; en tanto, desde el Ejecutivo denunciaron la existencia de un plan coordinado para interrumpir el mandato democrático de manera violenta.

En el plano internacional, el gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial en el que manifestó su respaldo a las instituciones bolivianas y condenó las acciones que consideró destinadas a desestabilizar al Ejecutivo. Por su parte, las autoridades gubernamentales confirmaron que mantienen abiertas las líneas de contacto con sindicatos y organizaciones agrarias con el propósito de instalar una mesa de diálogo que permita el levantamiento de las restricciones viales.

El panorama sigue siendo de total incertidumbre. Las fuerzas de seguridad locales intentan mantener el orden en los puntos más conflictivos de las autopistas de la Zona Norte y la Zona Oeste, pero los manifestantes aseguran que resistirán de manera pacífica hasta obtener respuestas concretas de los funcionarios.