Elecciones en España: derrota histórica para el PSOE de Pedro Sánchez, que retrocede en Andalucía

Desde la sede socialista en Madrid, los análisis post-electorales evitaron lecturas dramáticas sobre la continuidad de la legislatura nacional, que se extiende hasta 2027. No obstante, en el plano interno, exdirigentes como Susana Díaz admitieron públicamente que la pérdida de posiciones constituye un resultado negativo sin paliativos, reclamando una profunda autocrítica en la estructura partidaria regional.

Juanma Moreno PP Juanma Moreno celebrando la victoria en las elecciones de Andalucía.

Por su parte, el Partido Popular de Andalucía, encabezado por el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, se alzó con la victoria al conseguir 53 escaños gracias al apoyo de 1.735.819 electores. A pesar de mantener la primera posición en las ocho provincias de la comunidad, la fuerza conservadora experimentó la pérdida de cinco diputados en comparación con la composición parlamentaria previa, quedando a dos bancas de la mayoría absoluta fijada en 55 escaños.

Vox retoma protagonismo en las negociaciones políticas en España

Este retroceso matemático obliga de manera directa al espacio de centroderecha a entablar negociaciones con la agrupación Vox, liderada por Santiago Abascal. La plataforma de derecha sumó un escaño respecto a los anteriores comicios, alcanzando 15 representantes en el Parlamento andaluz con el 13,82% de los apoyos. Esta distribución convierte a los diputados de Vox en un factor indispensable para posibilitar la investidura y dar estabilidad al futuro Ejecutivo regional.

Desde la dirigencia de Vox señalaron que su prioridad no se centrará en la exigencia inmediata de puestos institucionales o consejerías dentro del organigrama gubernamental, sino en condicionar la agenda programática y las prioridades presupuestarias del nuevo gobierno andaluz. El escenario replica dinámicas ya observadas en otras autonomías españolas, donde las alianzas entre ambas fuerzas requirieron extensas mesas de negociación.

La lectura nacional de los datos dejó un saldo favorable para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien calificó la jornada como un hito clave dentro del calendario electoral. Los voceros de la sede central del PP en la calle Génova destacaron que el resultado representa un éxito acumulado, consolidando lo que definieron como una sucesión de victorias en territorios autonómicos clave frente a las propuestas impulsadas por Pedro Sánchez.

La movilización del electorado andaluz marcó una de las notas salientes de la jornada del 17 de mayo, alcanzando una participación del 64,85%, lo que supuso un incremento de más de ocho puntos en comparación con los registros de los comicios de 2022. Provincias como Almería registraron incrementos de afluencia a las urnas superiores a los once puntos, reflejando el interés generado por la contienda.

Finalmente, el arco político de la izquierda andaluza mostró un comportamiento dispar. Por un lado, la coalición Por Andalucía logró retener sus cinco escaños previos; por el otro, la formación Adelante Andalucía experimentó un ascenso notable al pasar de dos a ocho representantes parlamentarios, capitalizando parte del descontento del electorado progresista tradicional y fragmentando aún más el espacio opositor al Partido Popular. Esta dispersión del voto de izquierda debilita las posibilidades de armar un bloque sólido frente al centroderecha, abriendo un debate profundo sobre el liderazgo de las fuerzas progresistas en el sur de España de cara al futuro.