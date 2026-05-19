Video: adolescentes se pelean a machetazos en un parque a plena luz del día

Detalles de la agresión

La víctima buscó escapar del castigo físico durante unos veinte segundos. El rumbo de la acción cambió por la intervención de un transeúnte que corrió hacia el peligro. El hombre empujó a uno de los atacantes y ahuyentó al resto de las personas que participaban de la gresca en el parque.

El ciudadano colaboró con el herido, quien todavía sostenía el machete al ponerse de pie. Al terminar el ataque, el menor caminó hacia un monopatín eléctrico que estaba estacionado a pocos metros. El afectado abordó el vehículo y escapó en el mismo sentido que los agresores.

Adolescentes detenidos

Las fuerzas de seguridad arrestaron a cuatro adolescentes de 16 y 17 años por este hecho delictivo. La denuncia ingresó el domingo a las doce y media del mediodía en la zona de Burgess Park. Un helicóptero oficial sobrevoló el perímetro para rastrear a los implicados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NatCon2022/status/2056499065957839292&partner=&hide_thread=false Burgess Park, Camberwell, South London, May 17th, 2026



Police say the made four arrests. Not that anything will be done. pic.twitter.com/te0BFDKClW — National Conservative (@NatCon2022) May 18, 2026

Los uniformados atraparon a tres sospechosos en las inmediaciones del predio. El cuarto integrante del grupo terminó bajo custodia tras asistir a un hospital para recibir curaciones por heridas leves. Los menores enfrentan cargos por provocar lesiones corporales graves y portar elementos peligrosos en la vía pública.