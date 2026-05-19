Video: adolescentes se pelean a machetazos en un parque a plena luz del día

Un dramático video capturó una brutal agresión cometida por jóvenes en un espacio público de Londres. El violento altercado causó pánico entre las personas que caminaban por el lugar en ese momento. Los testigos observaron la agresión con asombro desde una distancia corta, resguardados por una estructura de metal.
La filmación inicial captó la pelea entre dos menores que portaban grandes hojas metálicas. Uno de los involucrados perdió la estabilidad y cayó sobre el césped durante el forcejeo. En ese instante, un tercer individuo ingresó a la escena para sujetar al joven contra el suelo. Los agresores, que usaban camperas oscuras con capuchas, propinaron varios golpes continuos.
Detalles de la agresión
La víctima buscó escapar del castigo físico durante unos veinte segundos. El rumbo de la acción cambió por la intervención de un transeúnte que corrió hacia el peligro. El hombre empujó a uno de los atacantes y ahuyentó al resto de las personas que participaban de la gresca en el parque.
El ciudadano colaboró con el herido, quien todavía sostenía el machete al ponerse de pie. Al terminar el ataque, el menor caminó hacia un monopatín eléctrico que estaba estacionado a pocos metros. El afectado abordó el vehículo y escapó en el mismo sentido que los agresores.
Adolescentes detenidos
Las fuerzas de seguridad arrestaron a cuatro adolescentes de 16 y 17 años por este hecho delictivo. La denuncia ingresó el domingo a las doce y media del mediodía en la zona de Burgess Park. Un helicóptero oficial sobrevoló el perímetro para rastrear a los implicados.
Los uniformados atraparon a tres sospechosos en las inmediaciones del predio. El cuarto integrante del grupo terminó bajo custodia tras asistir a un hospital para recibir curaciones por heridas leves. Los menores enfrentan cargos por provocar lesiones corporales graves y portar elementos peligrosos en la vía pública.