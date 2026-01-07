Esta alianza práctica y estratégica entre tres potencias con ambiciones propias dibuja un panorama geopolítico más complejo, mostrando cómo otros actores buscan consolidar su peso internacional mediante cooperación militar real y sostenida.

Iran, Rusia y China (1)

Dos potencias militares se unen con Irán y desafían a Estados Unidos con ejercicios conjuntos

Lo que sucede ahora se articula alrededor de ejercicios concretos que han tenido lugar en aguas estratégicas y bajo el nombre de maniobras como Security Belt 2025. Las armadas de China, Irán y Rusia llevaron a cabo ejercicios navales conjuntos cerca del puerto iraní de Chabahar. La actividad incluyó operaciones marítimas coordinadas, entrenamientos de combate contra el terrorismo marítimo y simulacros de rescate, con más de diez buques, unidades especiales y fuerzas de buceo desplegados por los tres países.