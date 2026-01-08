Crece la tensión en Minneapolis: protestas y choques con la policía tras el asesinato de Renee Nicole Good

La familia de Good, a través de su madre Donna Ganger, expresó su profundo dolor y rechazo: describió a Renee como una persona amorosa, compasiva y comprometida con su comunidad, que simplemente estaba regresando a su hogar y no formaba parte de ningún grupo violento. También se supo que Good dejó un hijo de 6 años, a cargo ahora de su familia tras la tragedia.

Un médico asiste a un hombre durante una protesta contra el asesinato de Renee Nicole Good frente al edificio Whipple en Minneapolis Uno de los afectados por la represión en Minneapolis.

De la vigilia a la protesta: una ciudad que exige justicia

La muerte de Good no solo provocó indignación, sino que rápidamente se transformó en un punto de encuentro para miles de residentes, activistas y vecinos que salieron a la calle para exigir explicaciones y cambios. Desde la tarde siguiente al suceso, cientos de personas participaron en vigilias frente a edificios federales, incluyendo el tribunal de inmigración y oficinas gubernamentales, con flores, velas y consignas pidiendo que ICE abandone Minneapolis.

Muchos asistentes corearon consignas como “ICE fuera de Minnesota” y expresaron su rechazo a las políticas migratorias actuales, que consideran agresivas y dañinas para las comunidades que conviven con inmigrantes o viven en zonas de alta presencia federal. Hubo momentos de tensión cuando parte de la protesta escaló a enfrentamientos con agentes, quienes respondieron con gas lacrimógeno y balas de gasv pimienta para dispersar a los manifestantes. Algunos de los presentes fueron detenidos en medio de la confusión.

Organizaciones comunitarias también denunciaron que la presencia masiva de agentes federales que en los últimos días rondaba los 2.000 efectivos en el área ha generado temor entre residentes, trabajadores y familias que no están vinculadas con situaciones migratorias ilegales, pero que se sienten bajo constante vigilancia.

Agentes federales de la Patrulla Fronteriza detienen a un manifestante durante una protesta contra el asesinato de Renee Nicole Good Agentes federales detienen a uno de los manifestantes.

Críticas políticas y cuestionamientos a la versión oficial

La respuesta de las autoridades locales fue dura. El alcalde Jacob Frey rechazó directamente la narrativa del DHS sobre el supuesto intento de usar el vehículo como arma y calificó la actuación de los agentes como peligrosa y perturbadora para la comunidad. Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, exigió una investigación independiente y destacó que la presencia federal estaba generando más miedo que seguridad entre la población.

Líderes de derechos civiles y defensores comunitarios también han señalado que este episodio podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre la responsabilidad de las agencias federales al operar en zonas civiles y el límite del uso de fuerza letal cuando se trata de ciudadanos estadounidenses. Critican que las declaraciones oficiales a menudo no coinciden con las pruebas audiovisuales y piden más transparencia, rendición de cuentas y cambios en las políticas de aplicación.

Un miembro del Equipo de Respuesta Especial sostiene sus armas durante una protesta contra el asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis Fuertes imágenes dejó la represió en Minneapolis.

Un país en reflexión tras un hecho que sacudió a Minneapolis

Lo que comenzó como un operativo migratorio se transformó en una crisis de confianza entre la comunidad de Minneapolis y las autoridades federales. El caso de Renee Nicole Good ha resonado más allá de las fronteras de Minnesota, con protestas de solidaridad en otras ciudades de Estados Unidos que condenan la violencia policial y el uso letal de la fuerza durante operativos.

Mientras continúan las investigaciones oficiales y las protestas no dan señales de disminuir, la ciudad enfrenta un momento de profundas reflexiones sobre seguridad, derechos civiles y el papel del gobierno federal en comunidades diversas y vulnerables. Este episodio, en plena discusión pública, promete seguir marcando la agenda política y social en los próximos días.